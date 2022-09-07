Фердинат Давлетшин покинул пост главы Черемшанского района РТ

Глава Черемшанского района Татарстана Фердинат Давлетшин досрочно сложил полномочия руководителя муниципалитета в связи с переходом на новое место работы. Об этом он объявил на внеочередном заседании районного совета.

«По согласованию с руководством Республики Татарстан мною принято решение о переходе на другую работу. Спасибо большое за оказанное доверие», — сообщил в ходе выступления Давлетшин.

Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров отметил, что в дальнейшем Давлетшин займет должность в ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

«Смена руководства — это судьбоносный для района вопрос, ведь развитие района зависит от того, кто его возглавит», — подчеркнул Сафаров.

Фердинат Мидхатович Давлетшин родился 28 июня 1960 года в Черемшанском районе. Начинал работу в Алькеевском районе ВЛКСМ. В 1999 году возглавил Алькеевский район и руководил им вплоть до 2014 года. В 2020 году был выбран главой Черемшанского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в связи с переходом на другую работу досрочно сложил свои полномочия глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов. Исполняющим обязанности руководителя исполкома Рыбно-Слободского района стал Радик Ислямов.