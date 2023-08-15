Фейки, провокации, разжигание вражды: за что Щеглова отправили за решетку

Вахитовский суд Казани рассмотрел административное дело доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова о разжигании межнациональной розни

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я не я, и хата не моя»

Сегодня Вахитовский суд Казани рассмотрел административное дело доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова о разжигании межнациональной розни.

Поводом к судебному разбирательству стал скандал вокруг фейковой информации о продаже школы в Свияжске турецким инвесторам, инициированный Щегловым в начале лета этого года.

По данным следствия, Щеглов, известный своими резкими высказываниями по теме межнациональных отношений, является участником организации «Регионы за единство России». На ютуб-канале организации вышло видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем, по мнению следствия, Михаил Щеглов негативно высказывается об этносе «турки» и подводит разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.

«Из нашего материала следует, что Михаил Щеглов в сюжете о Свияжске утверждает, что школу хотят выкупить и продать „туркам“. В ролике шла речь о том, что жителям Турции, отдельной этнической группе, нет места на острове-граде. Один из интервьюеров начал негативно высказываться о строительстве мечети. Он говорил: это православная земля, если "турки" придут, то они понастроят мечети», – сказал государственный обвинитель.

В суд было представлено лингвистическое исследование эксперта Екатерины Палеха. Она подтвердила позицию прокурора о наличии в указанном сюжете признаков административного правонарушения. Прокуратура считает автором и изготовителем ролика Михаила Щеглова.

Сам Щеглов заявил суду, что в ролике снимался по просьбе, отношения к его публикации и редактуре не имеет. Он уверяет, что как журналист старался объективно осветить события и не давал никаких оценок.

«Единственное, что я сделал, так это поделился этим роликом у себя в социальных сетях. Со мной его не согласовывали, монтировал его волонтер», – сказал он.

Щеглов забыл упомянуть, что на интернет-ресурсе «Русская народная линия» он является одним из пишущих авторов. Там же он высказался о продаже школы вместе с «живыми детьми».

Сегодня суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток. Его арестовали в зале заседания. Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня.

Суд признал Михаила Щеглова виновным в разжигании межнациональной розни и арестовал его на 12 суток Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Бунт», которого не было

Напомним, 16 июня этого года на просторах интернета появился материал о якобы возникшем «бунте» жителей Свияжска из-за продажи местной школы инвесторам из Турции. В частности, в нем говорилось, что единственную школу на острове, находящуюся в историческом здании, якобы закроют. Активисты движения «Регионы за единство России», в которой состоит Щеглов, тогда же развернули кампанию против передачи исторического сооружения турецким инвесторам.

Руководитель исполкома Зеленодольского района Александр Старостин ответил на коллективное обращение жителей острова. Он отметил, что «закрытие "МБОУ Свияжская ООШ ЗМР РТ" не планируется. На данный момент ведется прием заявлений в первый класс на 2023/2024 учебный год».

В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-информу» подтвердили, что это фейк.

«Информация о закрытии школы и последующей продаже здания кому-либо является недействительной. Мы изучили видеоролик, который был размещен в информационном поле. Отметим, собеседники авторов материала в качестве основания для опасений употребляют слово „слухи“. Мы же говорим, что вся эта раздутая история — самый настоящий фейк. Свияжская школа имеет богатую историю и является памятником архитектуры республиканского значения», — прокомментировала руководитель пресс-службы района Регина Чибрикова.

Поводом к судебному разбирательству стал скандал вокруг фейковой информации о продаже школы в Свияжске турецким инвесторам Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Как коронавирус, по мнению Щеглова, стал гонением на христиан

Как известно, Михаил Щеглов является фигурантом целого ряда скандалов на межнациональной почве. В частности, в 2020 году он был приговорен Вахитовским судом к штрафу в 10 тысяч рублей за разжигание межнациональной и межкультурной розни.

Заявление в суд о привлечении Михаила Щеглова к ответственности подал генеральный директор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, который обвинил руководителя общественной организации в экстремизме за публикацию текстов об ущемлении христиан в период пандемии коронавируса.

«Как можно такое писать? В каком бредовом сне вы, господин Щеглов, увидели гонения на православных христиан в Татарстане? Я считаю — и готов отвечать за свои слова — это обращение опасной и очень вредной для национального мира в республике провокацией. Тем более когда все чувства у людей и так обострены тяготами этих дней», — отметил в эфире программы «7 дней» Ильшат Аминов.

По постам Щеглова в соцсетях была проведена экспертиза, согласно которой его признали виновным. По мнению экспертов, в постах, размещенных тогда в социальных сетях, имелись признаки разжигания ненависти в отношении группы «Татарское неправославное правительство РТ» (такова терминология самого Щеглова. – Ред.). В данном контексте используются национальный и религиозный признаки, а также принадлежность к Правительству республики.

Предметом исследования экспертов стали публикации Михаила Щеглова на тему запрета на посещение в период пандемии православных церквей в Пасху и посещения кладбищ в родительские дни весной 2020-го. В группе «Пресс-кабинет Общества русской культуры РТ» проводился опрос на тему правомерности такого запрета от Правительства республики.

Отметим, что после суда Щеглов записал видеореакцию на решение суда, в которой усомнился в результатах экспертизы и назвал ее «полным фуфлом», а решение суда — «соломоновым».

Щеглов стал одним из защитников обвиняемого по резонансному делу об убийстве скинхедами студента из Республики Чад в Казани в 2017 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как Щеглов защищал скинхедов

Кроме того, Михаил Щеглов стал одним из защитников обвиняемого по резонансному делу об убийстве скинхедами студента из Республики Чад в Казани в 2017 году. Во время заседания суда он вступился за Ростислава Малахова, которому предъявляли обвинения в неонацизме и призыву к экстремизму.

Сам Щеглов говорил, что они познакомились с Малаховым «на почве заботы о русском народе». Остальных фигурантов дела — Романа Халилова, Руслана Архипова, Аделя Аскарова — также связывали с Щегловым. По данным следствия, в 2016 году Халилов создал экстремистское сообщество NS-WP, к которому к 2016 году присоединились уже все четверо.

Их обвиняли в нескольких нападениях на иностранных граждан. Все они происходили по похожему сценарию: в темное время в безлюдном месте, вооружившись телескопической дубинкой, молотком и ножом, они атаковали со спины. Удары по голове и по телу должны были стать смертельными, однако жертвам, скорее по счастливой случайности, удавалось выжить.

Всех четверых поймали и приговорили к лишению свободы: Архипова и Халилова к 24 годам строгого режима каждого, Малахова к 3 годам, а Архипова к 4 годам колонии общего режима.

Также Щеглов не раз выступал одним из организаторов национального «Русского марша» в Казани и был одним из тех, кого полиция задержала на несанкционированной акции в 2013 году.

В 2013 году, когда в проведении очередного «Русского марша» организаторам было отказано, Щеглов обвинил Правительство РТ в «устрашении русского народа». Кроме того, он много раз высказывался за запрет преподавания татарского языка в школах Татарстана.

Еще одна провокация от Щеглова – он заявлял о необходимости ликвидировать национальные республики, неоднократно говорил об этом на многих публичных площадках.

«Нас бы устроило уравнивание всех территорий РФ: абсолютное большинство "нетитульного" населения равнодушно относится к статусу республики. Нам этот статус ничего, кроме лишних сложностей при обучении наших детей в школе, не дает», — написано в письме, которое Щеглов вместе со своими сторонниками направлял министру образования РФ и депутатам Госдумы.

В силовых структурах считают, что Михаил Щеглов причастен к провокации с повторным спилом креста в Актаныше Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Провокации с распилом креста

Михаил Щеглов успел засветиться еще в одном скандальном событии в Татарстане. В 2021 году в селе Актаныш неизвестные спилили православный крест на могиле на местном кладбище. Через год происшествие повторилось.

Тогда по этому поводу выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов, он потребовал установить виновных в осквернении могилы и привлечь их к ответственности.

«Такие происшествия в нашем обществе недопустимы. В наших традициях — уважать людей разных национальностей и вероисповедания. Виновные обязательно должны быть установлены и понести полную ответственность за свои действия», — подчеркнул он.

В силовых структурах считают, что Михаил Щеглов причастен к провокации с повторным спилом креста в Актаныше. У него дома провели обыски, а позже он прошел тестирование на полиграфе.

В июле 2022 года у доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова полиция провела обыски в рамках уголовного дела о спиленном православном кресте на могиле в Актанышском районе. Следственные действия прошли 27 июля в его квартире, а также на его рабочем месте в Казанском национальном исследовательском техническом университете.

На тот момент глава Актанышского района Энгель Фаттахов уволился, когда крест спилили повторно. Он предположил, что это была провокация. Фаттахов извинился перед родными и близкими за то, что не смог предотвратить эту трагедию и взял на себя полную ответственность за произошедшее.

И вот теперь Щеглов – вновь участник скандала на межнациональной почве. Ближайшие 12 суток он проведет в спецприемнике УМВД России по Казани.