«Самый настоящий фейк»: власти Зеленодольска опровергли продажу свияжской школы туркам

На портале 116.ru вышел материал о «бунте» жителей Свияжска из-за продажи местной школы инвесторам из Турции. В частности, в нем говорится, что единственную школу на острове, находящуюся в историческом здании, якобы закроют. По информации издания, активисты движения «Регионы за единство России» уже развернули кампанию против передачи исторического сооружения туркам.

В распоряжение «Татар-информа» попал документ — ответ и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района Александра Старостина на коллективное обращение жителей острова. В нем сообщается, что «закрытие МБОУ „Свияжская ООШ ЗМР РТ“ не планируется. На данный момент ведется прием заявлений в первый класс на 2023-2024 учебный год».

В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-информу» также категорично опровергли данную информацию, назвав ее фейком.

«Информация о закрытии школы и последующей продаже здания кому-либо является недействительной. Мы изучили видеоролик, который был размещен в информационном поле. Отметим, собеседники авторов материала в качестве основания для опасений употребляют слово „слухи“. Мы же говорим, что вся эта раздутая история — самый настоящий фейк. Свияжская школа имеет богатую историю и является памятником архитектуры республиканского значения», — прокомментировала руководитель пресс-службы района Регина Чибрикова.

Собеседница агентства уточнила, что учредителем данной образовательной организации является исполком Зеленодольского района. На данный момент ее посещают 43 учащихся и 12 воспитанников. В этом же здании занимается дошкольная группа.

Школа на 73 места была построена в 1914 году. Ранее здесь располагалась женская прогимназия. Здание является памятником архитектуры республиканского значения. В 2010-2011 годах произведена реставрация при финансовой поддержке республиканского фонда «Возрождение».

Как стало известно «Татар-информу», опубликованной информацией заинтересовались правоохранительные органы.