Минниханов о спиле креста в Актаныше: Такие происшествия в нашем обществе недопустимы

Оперативно установить виновных в осквернении могилы в Актанышском районе Татарстана и привлечь их к ответственности потребовал Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики.

«Такие происшествия в нашем обществе недопустимы. В наших традициях — уважать людей разных национальностей и вероисповедания. Виновные обязательно должны быть установлены и понести полную ответственность за свои действия», — подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов поручил главам районов внимательно относиться к этому вопросу и не допускать подобных случаев. «Обращаюсь к главам районов и городов, это ненормально. Это не свойственно нашей республике. Уважайте любую веру. У каждого своя вера, уважайте человека», — сказал он.

Президент РТ особо отметил недопустимость такой ситуации для Актанышского района, в котором всегда был порядок и стабильность.

Накануне неизвестные повторно спилили православный крест на могиле усопшего Виктора Смирнова, который был похоронен на общественном кладбище Актаныша. Глава района Энгель Фаттахов назвал это событие провокацией. «Я хочу извиниться перед родными и близкими за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт. Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку», — заявил Фаттахов.

Виктор Смирнов умер в сентябре 2021 года и был похоронен на общественном кладбище Актаныша. Через некоторое время родственники усопшего обратились к районным властям с жалобой на случай вандализма — неизвестные спилили крест на его надгробии. Факт получил большой общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Глава района получил от руководства республики строгое предупреждение, крест на могиле Виктора Смирнова был восстановлен, пока его не спилили повторно минувшей ночью.