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Спорт
18 января 2022  22:51
Дамир Садриев

Федоров и Кудашов могут сменить Жамнова на посту главного тренера сборной России в Пекине

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Федерация хоккея России рассматривает вариант с заменой Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной, рискующего пропустить Олимпиаду в Пекине в связи с положительным тестом на коронавирус.

Так, в случае замены, Жамнова на тренерском мостике олимпийской сборной может сменить армейско-динамовская связка Федоров – Кудашов. Об этом сообщает Metaratings. О вероятном назначении Сергея Федорова на пост главного тренера сборной ранее сообщал ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды на тренировочный сбор из-за положительного ПЦР-теста. 

#хоккей #сборная россии по хоккею #олимпиада в Пекине
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