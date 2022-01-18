Федоров и Кудашов могут сменить Жамнова на посту главного тренера сборной России в Пекине

Федерация хоккея России рассматривает вариант с заменой Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной, рискующего пропустить Олимпиаду в Пекине в связи с положительным тестом на коронавирус.

Так, в случае замены, Жамнова на тренерском мостике олимпийской сборной может сменить армейско-динамовская связка Федоров – Кудашов. Об этом сообщает Metaratings. О вероятном назначении Сергея Федорова на пост главного тренера сборной ранее сообщал ИА «Татар-информ».

Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды на тренировочный сбор из-за положительного ПЦР-теста.