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Спорт
18 января 2022  10:15
Дамир Садриев

Наставник олимпийской сборной России по хоккею Жамнов заболел коронавирусом

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «СЭ».

18 января команда должна начать свой предолимпийский тренировочный сбор в Новогорске. В расширенный список сборной России попали 37 хоккеистов, в том числе и три хоккеиста казанского «Ак Барса». Итоговый состав будет назван 23 января, куда войдут всего 25 хоккеистов.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

#хоккей #олимпиада в Пекине #сборная россии по хоккею
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