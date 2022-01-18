Наставник олимпийской сборной России по хоккею Жамнов заболел коронавирусом

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «СЭ».

18 января команда должна начать свой предолимпийский тренировочный сбор в Новогорске. В расширенный список сборной России попали 37 хоккеистов, в том числе и три хоккеиста казанского «Ак Барса». Итоговый состав будет назван 23 января, куда войдут всего 25 хоккеистов.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.