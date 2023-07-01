На Сабантуе в Кузбассе установили рекорд России по поднятию гирь

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Сегодня на федеральном Сабантуе в Кузбассе установлен спортивный рекорд России по поднятию гирь. В данные минуты на Московской площади проходит большой праздник спорта. Яркими моментами праздника поделился глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.

Массовый гиревой полумарафон будет включен в Книгу рекордов России, представители которой специально приехали на праздник.

В нем приняли участие 100 спортсменов из Кузбасса и других регионов. Они поднимали гири в течение 30 минут в упражнениях толчок, рывок и толчок длинным циклом.

Также на спортивной площадке проходят всероссийские соревнования по борьбе на поясах корэш. За звание «Федеральный батыр» сразятся около 100 спортсменов из Кузбасса, Татарстана, Новосибирской области, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Ранее был установлен кулинарный рекорд России. В приготовлении рекордного шахтерского кулеша приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и глава региона Сергей Цивилев.

Напомним, первый Международный шахтерский Сабантуй прошел в Кемерово 27 июня 2021 года. Он был организован на основании договоренности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и Рустама Минниханова в преддверии празднования 300-летия Кузбасса. Тогда он собрал на одной площадке более 100 ветеранов шахтерского труда со всей России, а также с Украины, из Киргизии и Казахстана.

Международный шахтерский Сабантуй на Кузбассе дал старт традиции возвеличивания тяжелого труда шахтеров и стал подспорьем для организации в 2023 году Федерального Сабантуя.