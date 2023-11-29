Федеральные каналы перед Днем республики на форуме «Россия» покажут сюжеты о Татарстане

В преддверии Дня республики на Международной выставке-форуме «Россия» федеральные телеканалы покажут сюжеты о Татарстане. Так, сегодня на телеканале «Мир 24» вышел сюжет про международный фиджитал-турнир «Игры будущего», который состоится в Казани в следующем году.

Сегодня же в 18 часов телеканал «Общественное телевидение России» расскажет о строительстве федеральной трассы М12, о главных туристических местах региона и первыми опробуют «Игры будущего». Сюжет выйдет в вечернем выпуске новостей.

В пятницу, 1 декабря, в центре внимания «Общественного телевидения России» будет находиться промышленность Татарстана. Съемочная группа посетила заводы, где полностью из отечественных деталей делают пассажирские самолеты и прогулочные теплоходы. Сюжет выйдет также в 18 часов, сообщает агентство «Татмедиа».

Как ранее сообщал «Татар-информ», с 20 по 23 ноября в Татарстане прошел пресс-тур для федеральных журналистов. Они знакомились с главными достижениями республики за последние пять лет. Пресс-тур проходил в рамках подготовки ко Дню региона на Международной выставке-форуме «Россия», который состоится 2 декабря в Москве на ВДНХ. В этот день республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.