Руc Тат
Экономика 21 августа 2025 23:38

Федеральное казначейство сможет проводить операции с цифровым рублем

Федеральное казначейство сможет проводить операции с цифровым рублем. Проект соответствующего постановления Правительства подготовило Министерство финансов РФ, пишет журнал «Эксперт».

Из документа следует, что Федеральное казначейство сможет открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центральный банк распоряжения о переводе цифровых рублей.

При этом в текущем, 2025 году цифровой рубль может быть использован при исполнении федерального бюджета по некоторым статьям расходов, которые определит Правительство, согласовав с Банком России.

В следующем, 2026 году цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы России и переводе денег федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А 1 июля 2027-го изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов, пояснили в финансовом ведомстве.

Закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс был принят Государственной Думой и подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Новелла дополняет Бюджетный кодекс понятием «счет цифрового рубля Федерального казначейства», дает его определение и устанавливает особенности использования.

Этим же законом закреплены полномочия ЦБ по обслуживанию такого счета и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы.

Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Центробанк планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. У рубля будут равноценные наличная, безналичная и цифровая формы.

