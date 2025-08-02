Мошенники используют цифровой рубль для новых схем обмана

В последнее время фиксируется рост мошеннических схем, связанных с темой цифрового рубля и бесконтактных платежей. Аферисты активно используют доверие граждан к новым финансовым технологиям и выдают свои уловки за официальные программы Банка России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центробанка, злоумышленники рассылают через мессенджеры и соцсети предложения об «инвестициях» с использованием цифрового рубля. Потенциальным жертвам демонстрируют сайты, оформленные в цветах и с логотипами, напоминающими символику настоящего цифрового рубля.

Эти ресурсы мошенники представляют как якобы официальную инвестиционную платформу ЦБ. Пользователей призывают срочно подключаться к «программе», пока не повышен порог входа.

Регулятор подчеркивает, что подобных программ в действительности не существует, а цифровой рубль пока лишь тестируется в ограниченном формате. Аферисты собирают персональные данные, после чего с жертвами связываются лжеспециалисты, представляющиеся «менеджерами программы», и под предлогом открытия счета требуют перевести деньги на мошеннические реквизиты.

Кроме того, появилась новая схема с использованием виртуальных карт. Преступники звонят от имени банков и сообщают о мнимой попытке хищения средств. Под этим предлогом они убеждают установить вредоносное приложение, которое создаёт цифровой дубликат банковской карты.

Затем пользователя просят поднести карту к телефону и ввести СМС-код, якобы для авторизации и защиты средств. Это позволяет мошенникам снимать деньги через банкоматы с NFC.

В Центробанке напомнили, что банки никогда не просят клиентов устанавливать приложения, передавать коды или иные персональные данные по телефону. При малейших подозрениях следует немедленно связаться с банком через официальный номер, указанный на карте или сайте.