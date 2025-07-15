Госдума утвердила поэтапный переход на цифровой рубль

Госдума приняла закон, который обязывает все банки в России с 1 сентября 2026 года внедрить возможность оплаты по универсальному QR-коду и проводить расчеты с использованием цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

С этой же даты начинается массовое внедрение цифровой валюты – сначала в крупнейших банках и торговых точках с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год.

Документ предусматривает создание универсального платежного кода, который можно будет использовать при оплате товаров, работ и услуг. Также вводятся понятия «универсальный платежный код» и «оператор услуг по его предоставлению». За предоставление таких услуг будет отвечать Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Центробанку. Услуга будет бесплатной.

С 1 сентября 2027 года новые требования начнут действовать и для банков с универсальной лицензией, а также для их клиентов – продавцов, исполнителей и владельцев маркетплейсов с годовой выручкой от 30 миллионов рублей. Еще через год – с 1 сентября 2028 года – цифровой рубль и единый QR-код станут обязательными для остальных банков и продавцов.

Компании с выручкой менее 5 миллионов рублей в год освобождаются от обязанности внедрять оплату цифровой валютой.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что универсальный QR-код и цифровой рубль сделают безналичные платежи проще и дешевле. По его словам, использование цифровой валюты будет добровольным, и привычные способы оплаты – наличные и банковские карты – останутся доступными.