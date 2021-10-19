Решение о введении нерабочих дней в России примут завтра на совещании с Путиным

Решение о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса Covid-19 будет принято завтра, 20 октября, на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил своему заместителю — вице-премьеру Татьяне Голиковой «обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить их завтра на совещании Президента с Правительством», сообщает ТАСС.

Нагрузка на систему здравоохранения на фоне распространения коронавируса продолжает расти, и в этой ситуации нужно действовать на опережение, подчеркнул глава Правительства РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Михаил Мишустин поддержал инициативу Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом вице-премьер предложила в некоторых регионах страны ввести нерабочие дни уже с 23 октября.