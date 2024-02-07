Фазлеева посоветовала татарстанцам приходить на выборы Президента России семьями

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева предложила жителям республики приходить на выборы Президента России семьями. Такой совет она дала во время прямого эфира, посвященного Году семьи.

«В Российской Федерации предстоит важнейшее событие для каждого из нас — это выборы Президента страны. Ну, и всей семьей на выборы! Думаю, что мы как раз можем показать своим детям эту практику. Заверяю, что я всегда на выборах со своим сыном и своей семьей», — с улыбкой сообщила Лейла Фазлеева.

В Татарстане сегодня запустили новый сайт family-tatarstan.ru, где также есть раздел «Всей семьей на выборы».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ) и Владимир Путин. Ряд претендентов объявили, что снимаются с президентской гонки, – это председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, экологический активист Анатолий Баташев, основатель «Российской партии свободы и справедливости» — известный политтехнолог Андрей Богданов.