Экологический активист Баташев снялся с президентских выборов

Экологический активист Анатолий Баташев, собиравшийся участвовать в выборах главы государства как самовыдвиженец, объявил о решении не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня блогер принес документы в Центризбирком РФ, но не стал представлять их комиссии. Он не стал отвечать, сколько из положенных по закону 300 тыс. подписей удалось собрать его команде. «Мы технически сильно не справились», — признал Баташев.

«<…> мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из „зеленых“ политиков (в России — прим. Т-и) так высоко еще не забирался. Я первый „зеленый“ кандидат в истории, кто баллотируется на выборах Президента РФ», — заявил вместе с тем экоактивист журналистам.

Ранее сегодня с президентских выборов снялся основатель «Российской партии свободы и справедливости» — известный политтехнолог Андрей Богданов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще трех претендентов (остальные сняли свои кандидатуры) не позднее 10 февраля.