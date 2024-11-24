Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева поздравила всех матерей республики с Днем матери.

«Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!» — заметила она.

«Мама — самый близкий и родной человек. Она учит нас добру, окружает заботой, теплом и нежностью», — подчеркнула вице-премьер РТ.

«Материнская любовь и поддержка вдохновляют нас, помогают преодолевать самые сложные препятствия на жизненном пути», — отметила Фазлеева.

«Мама — символ вечных ценностей, мудрости и душевной щедрости. Мама — хранительница очага, оплот семейных традиций, надежная опора и тыл», — добавила она.

«Особая благодарность в праздничный день всем матерям, чьи сыновья сражаются за мирное будущее, целостность, безопасность нашей великой страны. Низкий поклон вам!» — сказала Лейла Фазлеева.

«Дорогие мамы, благодарю вас за неустанный материнский труд, за ваши ласковые руки и добрые сердца! Желаю вам здоровья, долголетия, благополучия, любви и радости!» — заключила заместитель Премьер-министра РТ.