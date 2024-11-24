Космонавты поздравили всех мам с Днем матери с борта МКС

Фото: оргкомитет Года семьи

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили матерей с Днем матери. Видео поздравления распространил оргкомитет Года семьи.

«Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности», — подчеркнул Алексей Овчинин.

«Ваша поддержка, нежность и мудрость делают наш мир ярче и добрее. Материнская любовь — это великая сила, способная исцелять и вдохновлять нас», — заметил Иван Вагнер.

«Цените и берегите это самый драгоценный дар — материнскую заботу», — призвал в свою очередь Александр Горбунов.

Таким образом, космонавты присоединились к всероссийскому поздравительному флешмобу «Мамы — наши звезды», финал которого состоится 27 ноября. Мероприятие организовано в рамках акции «Подари маме звезду».

Акция проходит во всех регионах России: на центральных улицах размещены открытки-баннеры «Поздравь маму — подари ей звезду». По информации оргкомитета, их увидели более 30 млн человек. Флешмоб поддержали крупные компании и финансовые организации.

В оргкомитете Года семьи заметили, что флешмоб показал самые крепкие российские семьи и напомнил, как важно не забывать о тех, кто любит, несмотря ни на что, — о матерях. К акции присоединились руководители регионов, популярные артисты, блогеры и музыканты.

Участники флешмоба поздравили своих мам стихами, песнями и самыми добрыми пожеланиями. На своих страницах в социальных сетях они выкладывали поздравления, фотографии и видео с хештегами #МамыНашиЗвезды и #ГодСемьи, рассказывали истории о самых знаменитых мамах своего региона или города.

По итогам флешмоба и интерактивной игры в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Подари маме звезду», в которой уже приняли участие свыше 45 тыс. семей, победители получат именные сертификаты на звезду с координатами в виртуальном созвездии Года семьи «Мама» в рамках уникального интерактивного взаимодействия по всей России.

«Такие акции создают атмосферу единства и уважения близких, новые семейные традиции и подчеркивают важность укрепления семейных связей», — добавили в оргкомитете.