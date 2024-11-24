«Мама дарит добро и любовь»: Эльмира Зарипова поздравила многодетную семью с Днем матери

Фото: Рамиль Гали, © «Татар-информ»

Гузель и Марат Фазылзяновы из казанского поселка Вознесенское воспитывают пятерых детей. Ребята из этой семьи – неоднократные призеры школьных олимпиад по математике, физике, информатике и биологии, увлекаются вокалом и хореографией.

В настоящее время рассматривается вопрос о награждении многодетной мамы медалью «Ана даны – Материнская слава». Накануне Дня матери в гостях у большой и дружной семьи побывала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © Пресс-служба Минтруда РТ

«У нас первыми родились близнецы. Поначалу, конечно, было сложно. Дальше – легче. Мы все дела делаем вместе. Любим в выходные собираться за столом, печем национальные блюда, смотрим фильмы», - рассказала на встрече Гузель Ильдусовна.

Мальчики-близнецы родились в этой семье в 2008 году, сейчас они учатся в лицее имени Н.И. Лобачевского при КФУ. Их сестры родились в 2010-м, 2013-м, и в 2015 годах, сейчас девочки учатся в гимназии №183 Советского района Казани.

Мама ребят - Гузель Ильдусовна работает в АО «Сетевая компания» главным консультантом юридического отдела и успешно сочетает работу с воспитанием детей, старается развить в них лидерские качества и раскрыть творческие способности. Глава семейства - Марат Ильтзарович - подполковник внутренней службы в отставке. Более 25 лет мужчина служил в ГУ МЧС РФ по РТ, имеет ведомственные награды, в настоящее время трудится в сфере газоснабжения.

«Сегодня мы в гостях у чудесной семьи – Гузели и Марата. У Гузели два высших образования, она с красным дипломом окончила высшее учебное заведение, работает юристом. И несмотря на то, что у нее такая серьезная работа, воспитывает пятерых детей. А все потому, что рядом Марат. Когда у женщины такая хорошая поддержка, тогда и дети рождаются, и семья счастливая, и все благополучно. Я желаю всем мамам, чтобы в семьях всегда царили порядок, уют, добро, любовь», - сказала Эльмира Зарипова.

Ребята из этой семьи регулярно участвуют и побеждают на олимпиадах. Дамир - призер открытой городской олимпиады Казани по физике, участник заключительных этапов олимпиады школьников «Ломоносов» по математике, Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике, межрегиональных предметных олимпиад КФУ по математике, физике и информатике. Его брат Фархат - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а сестра Азалия - победитель республиканской олимпиады по математике для младших школьников.

Имея музыкальное образование, многодетная мама Гузель Ильдусовна самостоятельно обучает ребят игре на фортепиано, прививает любовь к искусству. Девочки поют в школьном ансамбле «Лето», обучаются игре на гитаре. Также они награждены грамотами и дипломами за творческие достижения в вокале и хореографии.

Фото: © Пресс-служба Минтруда РТ

«День матери – прекрасный праздник. У каждого из нас есть мама, у кого-то взрослее, у кого-то моложе. Мама – тот человек, который создает семейный уют, дает нам жизнь. Мама объединяет нас в семье, она нас учит первым словам. Наверное, поэтому первое слово у каждого человека – мама. А в семье мама – хранительница домашнего очага. Мамы учат нас родному языку, традициям и обычаям», - отметила Эльмира Зарипова.

Она преподнесла Фазылзяновым в подарок чайный сервиз и поздравила всех мам республики с Днем матери.