ФАС запросила данные о ценах на армейскую экипировку у крупнейших маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба запросила информацию об отпускных ценах армейской экипировки и иной продукции армейского назначения у крупнейших маркетплейсов Яндекс, Ozon и Wildberries. ФАС также запросила данные о динамике объемов продаж. За расчетный период взяты август-сентябрь этого года, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечено, что данные необходимы для всестороннего изучения ситуации.

Как рассказывал «Татар-информ», ФАС поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т.п. Ранее антимонопольная служба запросила информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI», пригрозив строгими мерами к отдельным продавцам, если подтвердится, что они необоснованно завышают цены.

О том, как обстоит дело с этими товарами в казанских магазинах, подробно читайте в материале «Татар-информа».