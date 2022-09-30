ФАС усилит контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение, сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т.п.

ФАС уже запросила у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары. Ведомство пригрозило строгими мерами к отдельным продавцам, если подтвердится, что они ведут себя недобросовестно и устанавливают экономически необоснованные цены.

О том, как обстоит дело с этими товарами в казанских магазинах, подробно читайте в материале «Татар-информа».