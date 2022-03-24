ФАС заподозрила «Пятерочку» и «Магнит» в поддержке ажиотажного спроса на сахар

Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» могли искусственно поддерживать ажиотажный спрос на сахарный песок. Против них возбуждено антимонопольное дело, сообщает пресс-служба ФАС.

После получения по горячей линии многочисленных обращений граждан сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара, отметили в ведомстве.

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — пояснили в Федеральной антимонопольной службе.

В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы, напомнили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстанское УФАС возбудило дело по нарушениям с ценами на сахар в отношении «Агросилы». Прокуратура РТ также предостерегла производителей от необоснованного повышения цен на сахар.