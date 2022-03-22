news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 марта 2022  11:17
Полина Шевчук

Прокуратура РТ предостерегла производителей от необоснованного повышения цен на сахар

news_top_970_100

Во время мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники прокуратуры установили, что в некоторых магазинах нет в продаже сахарного песка либо же цена на него завышена в связи с приостановкой отгрузки.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в Татарстане производит сахар два крупных предприятия – ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар».

Прокуратура объявила предостережения руководителям обоих заводов, а также двум предприятиям-дистрибьютерам и предпринимателю, который занимается фасовкой сахара, о недопущении дефицита и необоснованного роста цен на сахарный песок.

Материалы проверки прокуратуры переданы в УФАС РФ по РТ для дальнейшего анализа. Проверка остальных поставщиков продолжаются. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.


 

#Прокуратура РТ #заинский сахарный завод #дефицит
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное