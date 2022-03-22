Прокуратура РТ предостерегла производителей от необоснованного повышения цен на сахар

Во время мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники прокуратуры установили, что в некоторых магазинах нет в продаже сахарного песка либо же цена на него завышена в связи с приостановкой отгрузки.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в Татарстане производит сахар два крупных предприятия – ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар».

Прокуратура объявила предостережения руководителям обоих заводов, а также двум предприятиям-дистрибьютерам и предпринимателю, который занимается фасовкой сахара, о недопущении дефицита и необоснованного роста цен на сахарный песок.

Материалы проверки прокуратуры переданы в УФАС РФ по РТ для дальнейшего анализа. Проверка остальных поставщиков продолжаются. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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