ФАС выдала предостережение после слов совладельца Внуково о росте цен на билеты

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Федеральная антимонопольная служба направила предостережение совладельцу авиакомпании «Азимут», совладельцу и председателю совета директоров аэропорта «Внуково» Виталию Ванцеву из-за его заявления о грядущем росте цен на авиабилеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«<…> подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — подчеркивают в ФАС.

Представитель Внуково сообщил изданию РБК, что в аэропорту знают о предостережении ведомства, но не будут комментировать эту ситуацию.

Ранее Виталий Ванцев спрогнозировал подорожание билетов на международные полеты на 40%, а на внутренние — на 15–20%. В Минтрансе РФ сочли этот прогноз необоснованным. ФАС же приступила к проверкам цен на авиабилеты в Татарстане и ряде других регионов России.