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Минтранс прокомментировал прогноз о подорожании авиабилетов на 40%
В России нет оснований для повышения цен на авиабилеты до 40%. Об этом заявил замглавы Минтранса России Игорь Чалик.
Цифру в 40% ранее озвучил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. По его мнению, именно на столько могут вырасти в цене международные полеты. Внутренние же рейсы подорожают на 15–20%.
«Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований», — цитирует заявление Чалика РИА Новости.
Заместитель министра подчеркнул, что благодаря мерам поддержки и условиям, сложившимся на рынке авиаперевозок, в России удастся сохранить доступные цены на авиабилеты.
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