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Общество 13 июля 2023 16:09

Минтранс прокомментировал прогноз о подорожании авиабилетов на 40%

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Минтранс прокомментировал прогноз о подорожании авиабилетов на 40%
фото: © архив «Татар-информ»

В России нет оснований для повышения цен на авиабилеты до 40%. Об этом заявил замглавы Минтранса России Игорь Чалик.

Цифру в 40% ранее озвучил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. По его мнению, именно на столько могут вырасти в цене международные полеты. Внутренние же рейсы подорожают на 15–20%.

«Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований», — цитирует заявление Чалика РИА Новости.

Заместитель министра подчеркнул, что благодаря мерам поддержки и условиям, сложившимся на рынке авиаперевозок, в России удастся сохранить доступные цены на авиабилеты.

#Транспорт #цены на авиабилеты
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