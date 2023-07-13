ФАС начала проверять цены на авиабилеты в Татарстане и других регионах

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы совместно с Генеральной прокуратурой РФ приступили к проверкам цен на авиабилеты в Татарстане и ряде других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо формирования перевозчиками цен на авиабилеты, специалисты изучают установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

Помимо Татарстана, проверочные мероприятия в авиакомпаниях и аэропортах организованы в Москве, Архангельской, Вологодской, Московской и Оренбургской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, республиках Коми и Мордовия, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования», — отмечают в ФАС.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев спрогнозировал подорожание билетов на международные полеты на 40%, а на внутренние — на 15–20%. В Минтрансе РФ сочли этот прогноз необоснованным.