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ФАС начала проверять цены на авиабилеты в Татарстане и других регионах
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы совместно с Генеральной прокуратурой РФ приступили к проверкам цен на авиабилеты в Татарстане и ряде других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо формирования перевозчиками цен на авиабилеты, специалисты изучают установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.
Помимо Татарстана, проверочные мероприятия в авиакомпаниях и аэропортах организованы в Москве, Архангельской, Вологодской, Московской и Оренбургской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, республиках Коми и Мордовия, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования», — отмечают в ФАС.
Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев спрогнозировал подорожание билетов на международные полеты на 40%, а на внутренние — на 15–20%. В Минтрансе РФ сочли этот прогноз необоснованным.
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