Фаррахов про езду детей на мототехнике: Это все равно, что хранить ружье на стене

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов сравнил езду детей на квадроциклах и прочей мототехнике с оставленным на стене ружьем.

«Это все равно что хранить ружье не в закрытом отдельном сейфе, а на стене. Дети обязательно им воспользуются. Поэтому мы должны внести законодательные изменения, которые ужесточат оборот этих средств передвижения, в том числе ужесточат ответственность взрослых родителей, владельцев этих транспортных средств. Я другого пути не вижу», — сказал Фаррахов «Татар-информу».

Он подчеркнул, что подобная техника — это опасное средство передвижения, которое должно быть зарегистрировано.

«Дети должны понимать, что они не имеют право передвигаться на нем. И самое главное, мне кажется, за вовлечение и ненадлежащее хранение, за передачу их в руки детей мы должны усилить ответственность. Без этого мы с этим не справимся», – считает спикер.

Напомним, сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к родителям в связи с увеличением количества ДТП с участием детей и подростков. О том, почему квадроциклы, питбайки и скутеры не должны быть забавой в руках ребенка – в материале «Татар-информа».