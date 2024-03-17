Фаррахов: Приятно, что в Татарстане активно голосует молодежь

В Татарстане высокая явка и активность избирателей! Особенно приятно, что в голосовании активно участвует молодёжь и студенты из республики. Об этом заявил Депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Я много раз встречался с ребятами из КХТИ, медуниверситета в последнее время. Рад за ребят и за их решение!», - отмечает спикер.

Он также добавил, что на всех участках прекрасно организован процесс голосования.

«Мы выбираем будущее и демонстрируем нашу сплоченность и единство», - прокомментировал Фаррахов.

Напомним, по данным ЦИК РТ от 12:00 17 марта, явка в Татарстане на выборах Президента РФ составила 71,68%. К слову, это больше, чем в среднем по всей стране (65,85% по данным ЦИК РФ от 13:22).

Напомним, избирательные участки, куда можно прийти и проголосовать, доступны для жителей (как в России, так и в Татарстане) до 20:00. На пост главы государства выдвинуты 4 кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий российский лидер Владимир Путин (самовыдвиженец).