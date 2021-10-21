Фаррахов: Основная поддержка бизнесу должна идти с федерального уровня

Одобренные Президентом России Владимиром Путиным нерабочие дни и другие вводимые ограничения помогут разорвать цепочку заражений коронавирусом. При этом озвученные на совещании с федеральным правительством меры поддержки бизнеса, вероятно, являются лишь первыми из многих, которые предстоит ввести в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

По его словам, необходимость введения новых ограничений, в том числе нерабочих дней, продиктована резким ростом заражений коронавирусом по стране. В такой ситуации легко достичь пределов возможностей системы здравоохранения.

«Нерабочие дни, безусловно, нужны. Напомню, что в прошлом году во время первой волны коронавируса у нас также был высокий прирост заболевших. И введение локдауна тогда позволило сбить высокий темп прироста зараженных за счет разобщения коллективов, заморозки социальных связей. Это особенно актуально для крупных городов с высокой плотностью населения и общественным транспортом», – объяснил народный избранник.

По его словам, суть новых мер, в первую очередь, направлена на смягчение оперативной ситуации с зараженными. Если система здравоохранения не будет справляться с потоком больных, то может наступить коллапс – люди просто не дождутся медпомощи, даже в самых критических случаях.

«В такой ситуации очень быстро наступает предел возможностей медицинских организаций. Испытывать этот предел просто нельзя. Мы все помним, как такое случилось в прошлом году в Италии: там очень много больных оказывалось без медпомощи, не было мест в больницах, не было аппаратов ИВЛ, не было кислорода. Подчеркну – любая медицинская служба в любом регионе имеет свои пределы», – отметил Фаррахов.

Он добавил, что любые ограничения – это удар по бизнесу. Именно поэтому на том же совещании, где одобрили нерабочие дни, говорили и о мерах поддержки компаний.

«Я думаю, что это только начальные меры поддержки. Все будет зависеть о того, насколько серьезными будут нынешние ограничения – будут ли их продлевать или расширять, в зависимости от эпидемической ситуации. В первую очередь, государство будет помогать самым пострадавшим отраслям бизнеса. На втором этапе, исходя из опыта прошлого локдауна, это будут определенные льготы, отмены проверок. То есть речь о мерах, которые помогут максимально сохранить рабочие места», – подчеркнул парламентарий.

Фаррахов также заметил, что ковид-ограничения заметно различаются в разных регионах страны. Поэтому и объемы помощи бизнесу в различных субъектах Федерации будут отличаться. Но основную нагрузку на себя должна взять именно федеральная казна, уверен депутат Госдумы.

«Деньги у государства есть, идут дополнительные доходы от высоких мировых цен на энергоносители. Эти дополнительные ресурсы ежедневно поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), главное сейчас –эффективно их использовать. Конечно, основные и глобальные меры поддержки бизнеса должны быть приняты на федеральном уровне. Но и регионы также могут вводить свои, дополнительные, формы помощи предпринимателям», – заключил Айрат Фаррахов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. В Татарстане вводить нерабочие дни ранее указанной даты не намерены.