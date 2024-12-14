Фаррахов о съезде «Единой России»: Выступление Путина было стратегическим

Выступление Президента России Владимира Путина во время пленарного заседания съезда «Единой России» в Москве было стратегическим, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Об этом он рассказал «Татар-информу».

«Важный вектор, который обозначил наш Президент Владимир Владимирович Путин – это усиление работы с участниками специальной военной операции, ветеранами, членами их семей. Особенное внимание должно быть уделено тем, кто возвращается с СВО. Нужно обеспечить им занятость, образование, возвращение к гражданской жизни», – сказал парламентарий.

Еще один тезис из выступления Путина, который для себя выделил Фаррахов, касается максимального поиска талантливых людей из числа возвращающихся с СВО.

«Нужно, чтобы тех, кто хотел бы послужить Отечеству, хотел бы строить будущее страны, можно было бы выявить, давать дополнительное образование и привлекать к управлению», – считает депутат Госдумы.

Речь идет о федеральной программе «Время героев», которая стартовала по поручению Путина. Цель проекта – подготовка участников СВО на должности в органах власти и госкомпаниях. Сегодня во время пленарного заседания съезда «Единой России» в Москве Путин предложил расширить упомянутый проект на регионы.

«Выступление Путина было стратегическим, а у замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева как у лидера партии – более программным», – считает Фаррахов.

Парламентарий также согласился с тезисом Медведева о том, что не должно быть разделения в обществе, и важно максимально участвовать в воспитании патриотизма.

«В целом настрой хороший. Была организована хорошая выставка, на ней была зона Татарстана», – поделился личным впечатлением о XX съезде партии Фаррахов.