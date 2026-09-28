news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 сентября 2026 13:45

Фаррахов: Цифровизация поможет повысить качество медицинского образования

Читайте нас в

Ректор Казанского государственного медицинского университета отметил значение ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ для развития высшей школы. Своим мнением он поделился в посте в мессенджере «Макс».

По его словам, для КГМУ одним из ключевых решений стало поручение Правительству Татарстана совместно с университетом в течение года реализовать проект по созданию цифрового кампуса для подготовки медицинских специалистов. За основу планируется взять опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и «Школы 21» Сбера.

Ректор отметил, что цифровизация, современные технологии, искусственный интеллект и ИТ-решения должны способствовать повышению качества медицинского образования и подготовке специалистов, владеющих современными компетенциями.

Отдельно он выделил вопросы преемственности и сохранения исторической памяти. В частности, ректор назвал важным объявление следующего года Годом Минтимера Шаймиева.

«Впереди у нас год напряженной, но невероятно интересной совместной работы с Правительством РТ и нашими партнерами. Модернизация медицинского образования начинается здесь и сейчас», – написал ректор.

Он подчеркнул, что главная цель университета – подготовить врача, который будет владеть как классическими клиническими навыками, так и цифровыми компетенциями.

читайте также
Минниханов поручил создать цифровой кампус для подготовки медиков
#ПосланиеМинниханова2026 #Айрат Фаррахов #КГМУ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026

Муж татарской поэтессы и ученой Эльвиры Сафиной погиб на СВО

27 сентября 2026
Новости партнеров