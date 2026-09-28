Фаррахов: Цифровизация поможет повысить качество медицинского образования

Ректор Казанского государственного медицинского университета отметил значение ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ для развития высшей школы. Своим мнением он поделился в посте в мессенджере «Макс».

По его словам, для КГМУ одним из ключевых решений стало поручение Правительству Татарстана совместно с университетом в течение года реализовать проект по созданию цифрового кампуса для подготовки медицинских специалистов. За основу планируется взять опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и «Школы 21» Сбера.

Ректор отметил, что цифровизация, современные технологии, искусственный интеллект и ИТ-решения должны способствовать повышению качества медицинского образования и подготовке специалистов, владеющих современными компетенциями.

Отдельно он выделил вопросы преемственности и сохранения исторической памяти. В частности, ректор назвал важным объявление следующего года Годом Минтимера Шаймиева.

«Впереди у нас год напряженной, но невероятно интересной совместной работы с Правительством РТ и нашими партнерами. Модернизация медицинского образования начинается здесь и сейчас», – написал ректор.

Он подчеркнул, что главная цель университета – подготовить врача, который будет владеть как классическими клиническими навыками, так и цифровыми компетенциями.