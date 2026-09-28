Минниханов поручил создать цифровой кампус для подготовки медиков

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ поручил создать в республике цифровой кампус для подготовки медиков. По его мнению, нужно использовать опыт Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и проекта Сбера «Школа 21».

«В целях обучения медицинских работников цифровым компетенциям поручаю Правительству республики совместно с Казанским государственным медицинским университетом в течение года реализовать проект по созданию цифрового кампуса для подготовки медицинских специалистов на основе опыта Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и «Школы 21», Сбер», – заявил Минниханов.