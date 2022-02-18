Фарит Ханифов в Москве обсудил строительство платной автодороги Шали — Бавлы в Татарстане

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на совещании в Москве обсудил строительство платной автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5), сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На совещании с участием генерального директора РосДорНИИ Станислава Набоко и завкафедрой „Строительство и эксплуатация дорог” Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктора Ушакова обсуждены вопросы конструкций дорожной одежды автомобильной дороги Шали — Бавлы в республике», — отметили в министерстве.

Кроме того, участники совещания рассмотрели подходы к решению проблем цифровой трансформации отрасли дорожного строительства на стадиях планирования, строительства и эксплуатации, а также вопросы ценообразования. «По итогам встречи принято решение о проведении ряда консультационных встреч и технических советов в рамках постоянно действующей рабочей группы», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по концессионному соглашению начнется строительство трассы Алексеевское — Альметьевск в составе платной автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5).