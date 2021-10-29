Фарит Ханифов: Деревья, которые попали в зону строительства М12, пересажены вглубь леса

Новые деревья, высаженные жителями Лаишевского района Татарстана во время природоохранной акции на территории строительства трассы М12, пересадили вглубь леса. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Миндортрансе РТ.

«Жители вовремя среагировали, подняли эту тему. Решение такое, что саженцы, которые попали под зону необходимой работы по вырубке деревьев для строительства автодороги, пересажены вглубь леса. Туда пересадили не только деревья, которые жители высадили во время акции 24 сентября, но и самосев», – сказал министр.

Минлесхоз Татарстана по просьбе жителей деревни Орел провел природоохранную акцию, участники которой собрали мусор в лесу и высадили 1,5-метровые деревья. Но уже 26-27 октября посаженные деревья оказались поломанными.

«Посадили молодые деревья там, где еще не были проведены работы по выносу оптоволоконных кабельных сетей. Такое, к сожалению, бывает на стройке. Конечно, такие случаи надо минимизировать. Вопрос в другом. Если мы видим, что кто-то правильно или неправильно выполнил какую-то работу, надо относиться к ней с пониманием, разобраться. Хочется выслушать обе стороны, чтобы таких случаев больше не повторялось», – заявил на брифинге Фарит Ханифов.

Житель деревни Орел Дмитрий Дементьев рассказал, что Минлесхоз Татарстана организовал природоохранную акцию, в которой приняли участие 500 волонтеров со всей республики.

«Собрались жители поселка Орел и близлежащих деревень. Это действительно был праздник. Вычистили лес, высадили большое количество деревьев. Это то, о чем нас просили жители поселка Орел. Было хорошее настроение. Меня попросили, чтобы я передал слова благодарности в адрес волонтеров, министерства. Но началась рубка леса. И все, что выпиливали, упало на посаженные нами ели. Жители сейчас ждут от нас какого-то решения. Думаю, мы найдем механизм взаимодействия, чтобы в будущем такого не произошло», – поделился он.

Ситуацию разъяснил директор Казанского филиала дирекции М12 госкомпании «Автодор» Руслан Мусин. Он заверил, что ни одно дерево при строительстве трассы не вырубается, если на него не оформлено соответствующее разрешение.

«То есть вся вырубка идет по закону. В данной ситуации был вырублен лес под основной ход дороги. И некоторое время там лесорубы не работали. Видимо, сложилось впечатление, что вырубка на этом завершена и можно высадить саженцы. Мы, как подрядчики, были в неведении о том, что инициативная группа вместе с Минлесхозом провела такую акцию. Это очень хорошее дело, мы поддерживаем такие мероприятия. Но получилось так, что деревья посадили там, где мы еще не дорубили. Подрядчики имеют решение о переустройстве кабельной линии, они даже не поняли… Мы вчера специально выезжали на эту площадку», – пояснил Руслан Мусин.

По его словам, невозможно было определить, посажены деревья «вручную», либо это дикий самосев. «Когда рабочие пришли пилить большие деревья, это понять было невозможно. Без всякого злого умысла вырубили большие деревья, свалили, потом пошел вот такой резонанс. Мы после этого сразу дали команду приостановить всю рубку больших деревьев. И то, что осталось неповрежденным, решили пересадить. Вчера после обеда этими мероприятиями занимались специализированные организации. И сегодня эти пересадки завершены. Все, что там было посажено, выкопали и перенесли вглубь леса, где можно было высадить эти маленькие деревья», – отметил спикер.

Он добавил, что было повреждено до 50 новых деревьев, а пересадили чуть более 80. «Если вдруг что-то такое организовывается, важно информировать нас. Мы бы посмотрели, и такого бы не случилось», – рекомендовал Руслан Мусин.

В свою очередь Дмитрий Дементьев попросил подрядчиков участвовать во всех совещаниях местных жителей с представителями муниципалитетов, а также в заседаниях рабочей группы по строительству М12, где как раз и обсуждаются планируемые мероприятия.

По мнению Фарита Ханифова, в целом вся работа по строительству скоростной автодороги М12 Москва – Казань и решение возникающих в связи с этим вопросов идет очень плодотворно.

«К сожалению, произошла такая ситуация. Два ведомства не состыковались, то есть строители работу еще не закончили, а уже Министерство лесного хозяйства в помощь населению провело акцию по посадке деревьев. Но чтобы эту ситуацию сгладить, строители пошли навстречу, будут дополнительно высажены деревья. Мы нашли решение этого вопроса, проблема исчерпана. Попросили инициативную группу запросы направлять в адрес заказчика – в госкомпанию “Автодор”, а копию – в наше министерство», – подвел итоги брифинга в беседе с журналистами глава Миндортранса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что госкомпания «Автодор» при строительстве трассы М12 планирует в этом году полностью завершить работы по лесовосстановлению.

Фотографии предоставлены пресс-службой Миндортранса РТ.