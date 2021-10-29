«Инженерные изыскания завершены»: как будут строить скоростную трассу М12 в 2022 году?

На каком этапе идет строительство скоростной автомагистрали М12 Москва – Казань, где установят шумозащитные экраны и когда высадят компенсационные лесные насаждения, обсудили в Госсовете РТ участники круглого стола по возведению трассы в Татарстане.

В Госсовете РТ обсудили строительство скоростной автомагистрали М12 Москва – Казань Фото: © Надежда Гордеева / ИА «Татар-информ»

«Год завершаем по плану»

Реализация проекта строительства скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане идет по плану, рассказал на круглом столе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Год завершаем по плану. Инженерные изыскания полностью завершены, на 100% создана сеть геодезической разбивочной основы. Переустраиваются инженерные коммуникации и сети, 130 из которых газопроводы. Вынесены 33 сети, работы выполнены на 92%. По линиям электроснабжения – на 86%, по сетям связи – на 39%, нефтепроводам, их шесть, – на 100%. Оформлены земельно-правовые отношения на освобожденные участки. Производится заготовка материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси и так далее», – сообщил он.

Глава Миндортранса РТ отметил, что на седьмом этапе строительства трассы на 97% выполнено снятие почвенно-растительного слоя, на 90% завершены работы по насыпи. «На восьмом этапе – картина такая же», – добавил он.

Фарит Ханифов сообщил, что в следующем году планируется завершить переустройство всех коммуникаций, работы по строительству всех искусственных сооружений Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, в следующем году планируется завершить переустройство всех коммуникаций, работы по строительству всех искусственных сооружений, за исключением мостов через Волгу, Свиягу и Мешу. Их возведение займет несколько лет.

«И мы должны завершить устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона на большей части трассы в республике», – подчеркнул министр.

Скоростная автомагистраль М12 пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам Татарстана. Ее протяженность в республике составит 142 км, в том числе седьмого этапа – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмого этапа – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

Проект реализуется для развития международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Скоростная автомагистраль М12 пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам Татарстана Источник: roadm12.ru

«Все вопросы жителей постарались учесть»

Представитель проектанта автодороги – АО «Институт “Гипростроймост Санкт-Петербург”» Андрей Резвяков заверил, что все вопросы, озвученные жителями населенных пунктов, вдоль которых пройдет трасса, постарались учесть.

«Была проведена большая работа», – подчеркнул он.

Один из вопросов, волнующих местных жителей, касался расположения шумозащитных экранов. Они, по словам проектанта, будут расставлены на основании расчетов и нормативных документов.

«Как и просили, предусмотрели шумозащитные экраны в районе населенного пункта Орел Лаишевского района – в месте пересечения дороги, которая соединяет эту деревню и коттеджный поселок “Орел Гарден”. Высота шумозащитных экранов колеблется от двух до восьми метров», – проинформировал он.

Один из вопросов, волнующих местных жителей, касался расположения шумозащитных экранов Фото: © Надежда Гордеева / ИА «Татар-информ»

Кроме того, будет обеспечено электроосвещение проезжей и пешеходной частей в районе населенного пункта Орел, а также предусмотрен тротуар шириной 2,25 метра.

«Он будет расположен справа, если ехать из коттеджного поселка “Орел Гарден” в сторону Орла. Там будет барьерное ограждение, чтобы машины на этот тротуар не заезжали. И устанавливается шумозащитный экран на всем протяжении от существующего перекрестка и до окончания участка реконструкции», – отметил Резвяков.

В районе реки Волги будет установлено два шумозащитных экрана – один с заходом на мост, а другой расположен на уровне земли.

В районе реки Волги будет установлено два шумозащитных экрана – один с заходом на мост, а другой расположен на уровне земли Фото: © Надежда Гордеева / ИА «Татар-информ»

«Чтобы максимально снизить шумовое воздействие в соответствии с нормативными документами, наверху предусмотрен экран высотой около четырех метров, внизу – восемь метров. Шумозащитные экраны частично заходят на мост. На всем протяжении моста это сделать невозможно, он не устоит. Поэтому только на береговой части», – уточнил докладчик.

«Что касается детского лагеря, который расположен не доезжая до поселка “Орел Гарден”, то там, по расчетам, устройство дополнительных шумозащитных экранов не требуется. Там глубокая выемка. В свое время по просьбе местных жителей участок прохождения между поселком “Орел Гарден”и Орлом заглубили. Соответственно, чем ближе к Волге, тем глубже. Экраны у нас будут наверху», – добавил он.

В районе села Тарлаши тоже установят звукопоглощающий экран высотой пять метров и длиной более 1,4 тыс. метров Фото: © Надежда Гордеева / ИА «Татар-информ»

По словам Резвякова, все шумозащитные экраны имеют сертификаты. «После того, как будет построена дорога, пройдет их приемка в эксплуатацию», – заметил он. В районе села Тарлаши тоже установят звукопоглощающий экран высотой пять метров и длиной более 1,4 тыс. метров. Он запроектирован на уровне проезжей части, так как здесь дорога пройдет по небольшой насыпи.

«Честнее сказать, произошла нестыковка событий»

Минлесхоз Татарстана по просьбе жителей деревни Орел в сентябре провел природоохранную акцию, в которой в том числе приняли участие около 500 волонтеров. Участники акции собрали мусор и высадили деревья. Но буквально на днях посаженные деревья поломали, об этом рассказал на круглом столе житель деревни Дмитрий Дементьев.

Ситуацию разъяснил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов. По его словам, на момент определения площадки для проведения акции, Минлесхоз РТ не располагал информацией о том, что там будут проводиться работы по выносу инженерных коммуникаций.

«Произошло такое некое наложение событий – мы провели акцию, и частично этот участок попал под то место, где лес вырубили в рамках размещения линейного объекта. Сама вырубка с точки зрения законодательства абсолютно легитимна. У компании есть проект по освоению лесов, на которое имеется положительно заключение госэкспертизы. И по статье Лесного кодекса подрядная организация, которая провела вырубку, у них, кстати, есть договор аренды на 0,6 гектара, берет обязательство по компенсационным лесным насаждениям», – отметил он.

Минлесхоз Татарстана по просьбе жителей деревни Орел провел природоохранную акцию. Участники собрали мусор и высадили деревья Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Зарипов также заверил, что деревья, которые были высажены во время природоохранной акции, пересадят на тот участке, где вырубки уже не будет. «Соответствующие поручения даны, – заявил он. – Решение о проведении акции на этой территории принимало не министерство, а общественность. Но, к сожалению, произошла некая неувязка событий.

Организация за свой счет создает компенсационные насаждения. На мой взгляд, честнее сказать, что произошла нестыковка событий. Но все будет обязательно восстановлено на другой площадке».

Первый замминистра лесного хозяйства попросил руководство муниципалитета подобрать земли максимально близко к поселку Орел, чтобы «компенсационные лесные насаждения появились там, где хотят жители».

Кроме того, Зарипов предложил жителям Лаишевского района и дальше проводить совместные природоохранные акции, которые «будут организованы в более проработанном формате».

Госкомпания «Автодор» уже в течение этого года полностью завершит работы по компенсационному лесовосстановлению Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Есть и другие программы. Например, ежегодно в республике создается около 1,5 – 2 тыс. гектаров противоэрозионных защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения. Мы готовы рассматривать размещение таких насаждений максимально близко к поселкам, где пройдет трасса», – подчеркнул он.

Более того, госкомпания «Автодор» уже в течение этого года полностью завершит работы по компенсационному лесовосстановлению в рамках проекта строительства М12, сообщил докладчик.

«Есть постановление Правительства, которое обязывает подрядчика, в течение одного года провести компенсационное лесовосстановление. Суммарно по территории Татарстана трасса пройдет по бывшим уже землям лесного фонда, которые переведены в земли промышленности, на 263,4 гектарах. На этой площади и будут высажены компенсационные леса», – заключил Зарипов.

Строительство М12 разделено на восемь этапов, два их которых приходятся на Татарстан. Источник: официальный сайт Госкомпании «Автодор»

Скоростную автодорогу М12 по поручению Президента РФ Владимира Путина планируют построить к 2024 году. Ее общая протяженность на территории России составит 729 км. Строительство разделено на восемь этапов, два их которых приходятся на Татарстан.