«Автодор» при строительстве М12 в Татарстане завершит лесовосстановление в этом году

Госкомпания «Автодор» при строительстве трассы М12 планирует в этом году полностью завершить работы по лесовосстановлению. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов в Госсовете РТ на круглом столе по возведению участка скоростной автодороги Москва – Казань.

«Есть постановление Правительства, которое обязывает подрядчика в течение одного года провести компенсационное лесовосстановление. Госкомпания “Автодор”, по имеющейся информации, уже в течение этого года на 100% завершит работы по лесовосстановлению в рамках этого проекта», – рассказал докладчик.

По словам Зарипова, для строительства автодороги М12 проведен перевод земель лесного фонда в земли промышленности.

«Суммарно по территории Татарстана трасса пройдет по бывшим уже землям лесного фонда на 263,4 гектарах. На этой площади и будут высажены компенсационные деревья», – уточнил он.

Скоростную автомагистраль М12 по поручению Президента РФ Владимира Путина планируют построить к 2024 году. Ее общая протяженность на территории России составит 729 км, в том числе 142 км – в Татарстане.