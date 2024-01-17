Фарид Мухаметшин вручил удостоверение депутата Госсовета Раилю Шамсутдинову

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня вручил удостоверение и значок депутата Раилю Шамсутдинову. Глава парламента пожелал ему быть активным и быстро включиться в работу, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Носите с честью!» – сказал Мухаметшин, вручая депутатский значок и желая успехов в парламентской деятельности.

В ответ Шамсутдинов рассказал, что планирует представлять интересы педагогического сообщества республики, в частности среднего профессионального образования.

Раиль Шамсутдинов стал новым депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва в декабре прошлого года. ЦИК РТ передал ему вакантный мандат списка партии «Единая Россия», появившийся в связи со смертью депутата Ильшата Ганиева.

Шамсутдинов родился 1 октября 1984 года в селе Именьково Лаишевского района РТ. Окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Казанском федеральном университете.