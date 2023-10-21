Фарид Мухаметшин: Разиль Валеев всегда был верен своему народу и Родине

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Разиль Валеев всегда активно отстаивал национальные интересы, был верен своему народу и Родине. Так охарактеризовал поэта и писателя экс-депутата Госсовета Татарстана глава парламента республики Фарид Мухаметшин на церемонии прощания с этим государственным и общественным деятелем, которая прошла в театре имени Г. Камала.

«С присущей ему мудростью и глубоким пониманием реалий жизни подходил к решению важных вопросов поступательного развития Татарстана, что не могло не вызывать заслуженного уважения со стороны коллег, писателей, парламентариев и широкой общественности. Таким он останется в наших сердцах – деятельным, последовательным, верным своему народу и Родине, яркой звездой в плеяде выдающихся писателей, сформировавших литературный и политический образ современной республики», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин напомнил, что Валеев родился 4 января 1947 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. «Будучи самым старшим из восьми детей, он с ранних лет воспитал азы трудолюбия и ответственности», – отметил он.

По словам главы парламента, трудовую деятельность после окончания Московского литературного института поэт начал литературным сотрудником, ответственным секретарем журнала «Ялкын». С 1986 года на протяжении 14 лет работал директором Национальной библиотеки Татарстана. «Он всей душой болел за ее судьбу. Во много благодаря его усилиям главная библиотека республики получила в начале 1990-х годов статус национальной, был создан отдел рукописей и редких книг», – подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что с 2000 по 2019 год Валеев возглавлял комиссии и комитет гуманитарного направления в Государственном Совете. При его непосредственном участии были разработаны и приняты законы о государственных языках в республике, об использовании татарского языка как государственного, об образовании, науке и научной деятельности и другие документы.

«В течение пятого созыва под его руководством разработаны и приняты парламентом два новых базовых республиканских закона, которые являются примером опережающего законодательства, – о театрах и театральном деле, о нематериальном культурном наследии. Прощаясь с этим выдающимся человеком, хочу за все его поблагодарить», – заключил Председатель Госсовета.

О смерти Валеева стало известно накануне. Свои соболезнования его супруге выразил Раис РТ Рустам Минниханов. Народный поэт Татарстана похоронен на кладбище «Курган» в Казани.