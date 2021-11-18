Фарид Мухаметшин объяснил, почему значительно вырос дефицит бюджета РТ на 2022 год

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин объяснил, почему так значительно вырос дефицит бюджета республики на 2022 год. Об этом глава парламента рассказал журналистам после заседания президиума Госсовета РТ.

«Мы намерены участвовать в национальных проектах и федеральных программах, которые будут действовать на территории республики. Но там есть условие – софинансирование со стороны субъекта РФ каждого национального проекта и программ. Мы хотим реализовать эти проекты, поэтому увеличили расходную часть, и вырос дефицит», – отметил Мухаметшин.

Глава парламента заметил, что по сравнению с предыдущими годами бюджет представлен с большим дефицитом. Первоначально он был рассчитан на 7 млрд рублей, затем почти на 11 млрд рублей, а после подготовки законопроекта о бюджете ко второму чтению вырос до 24 млрд рублей.

«Придется напряженно работать, чтобы использовать предоставленные нам возможности и реализовать национальные проекты во благо наших жителей», – подчеркнул Мухаметшин.

На заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам депутаты одобрили проект бюджета Татарстана на 2022 год с дефицитом 24 млрд 13,7 млн рублей.