Депутаты рассмотрят поправки к бюджету на заседании Госсовета Татарстана 25 ноября

Двадцать седьмое заседание Госсовета Татарстана шестого созыва состоится 25 ноября. На нем депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Такое решение было принято на заседании президиума парламента республики.

«Ко второму чтению подготовлены законопроекты о бюджете Татарстана и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ. После рассмотрения в первом чтении к законопроекту о бюджете республики внесено 533 поправки, фонда ОМС – четыре поправки. В результате сформирована таблица поправок, рекомендованных к принятию, – 511 поправок к законопроекту о бюджете РТ и четыре к законопроекту о бюджете ФОМС. Отклоненных поправок для этих двух законопроектов нет, часть поправок снята», – рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящего заседания внесен 21 вопрос. Планируется рассмотреть девять республиканских законопроектов, в том числе пять во втором чтении и четыре – в первом, а также пять проектов федеральных законов и одну законодательную инициативу.

К первому чтению подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в Экологический кодекс РТ, а также в республиканские законы «О пожарной безопасности» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РТ государственными полномочиями РТ в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в области деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома».

Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят законопроект, регулирующий отдельные вопросы в сфере развития пчеловодства в республике.

Депутаты также рассмотрят примерный план законопроектной работы в Государственном Совете Татарстана на следующий год, заслушают доклад о ходе реализации программ развития образования в республике в 2020 году и информацию о деятельности Татарстанской таможни.

На правительственном часе будет представлен доклад о сохранении, изучении и развитии народных художественных промыслов в Татарстане.

«Повестка заседания объемная. Важный вопрос – бюджет на будущий год. Запланирована выставка народного творчества в фойе второго этажа», – подытожил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект бюджета Татарстана на 2022 год подготовлен ко второму чтению с дефицитом более чем 24 млрд рублей.