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Фарид Мухаметшин о смерти Разиля Валеева: «Огромная утрата для всего татарского народа»
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью народного поэта РТ Разиля Валеева.
«Скорбная весть пришла сегодня. На 77-м году жизни скончался наш большой друг и верный соратник, депутат Верховного Совета Татарстана 12-го созыва и Госсовета пяти созывов, народный поэт Татарстана Разиль Исмагилович Валеев», — констатировал политик.
«Огромная утрата для нашей республики и всего татарского народа! Разиль Исмагилович как писатель, политик и общественный деятель всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа, развитию татарского языка и родной литературы, наших многовековых традиций и культуры», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.
«Светлая память о Разиле Исмагиловиче Валееве навсегда сохранится в наших сердцах, в памяти нашего народа», — заключил Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев выразили соболезнования по случаю смерти Разиля Валеева.
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