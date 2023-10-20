Фарид Мухаметшин о смерти Разиля Валеева: «Огромная утрата для всего татарского народа»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью народного поэта РТ Разиля Валеева.

«Скорбная весть пришла сегодня. На 77-м году жизни скончался наш большой друг и верный соратник, депутат Верховного Совета Татарстана 12-го созыва и Госсовета пяти созывов, народный поэт Татарстана Разиль Исмагилович Валеев», — констатировал политик.

«Огромная утрата для нашей республики и всего татарского народа! Разиль Исмагилович как писатель, политик и общественный деятель всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа, развитию татарского языка и родной литературы, наших многовековых традиций и культуры», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Светлая память о Разиле Исмагиловиче Валееве навсегда сохранится в наших сердцах, в памяти нашего народа», — заключил Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев выразили соболезнования по случаю смерти Разиля Валеева.