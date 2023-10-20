Шайхразиев: Появление на публике Разиля Валеева всегда сопровождалось аплодисментами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уход из жизни поэта и писателя Разиля Валеева — большая потеря для Татарстана и всего татарского мира. В разговоре с «Татар-информом» заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поделился воспоминаниями, как поэт преданно служил своему народу и родному Татарстану.

«Когда мы говорим „Родной Татарстан“ — это, несомненно, годы депутатства в Государственном Совете. Работая в Комитете по языкам, он всегда защищал нашу культуру и наш язык», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, Разиль Валеев был деятельным, активным, выезжал во многие регионы и страны, а любое его появление перед татарской публикой всегда встречалось бурными аплодисментами.

«Любое его высказывание татарской общественностью воспринималось именно как встреча с преданным татарским сыном», — добавил собеседник агентства.

Василь Шайхразиев вспомнил, что Разиль Валеев зачастую предлагал интересные инициативы. Он приезжал в Набережные Челны, когда еще был жив драматург и писатель Туфан Миннуллин. Вместе они обсуждали работу филиала Союза писателей в Челнах, а также рассматривали возможность создания татарского драматического театра.

Кроме того, Разиль Валеев устраивал встречи с жителями Автограда, Нижнекамска и других городов. «Люди с удовольствием [с ним] встречались», — рассказал Шайхразиев.

«К великому сожалению, сегодня пришло известие о кончине. Конечно, это большая утрата. И как вице-премьер, и как председатель Национального совета ВКТ я выражаю искренние соболезнования всем близким родственникам, всем, кто знал поэта. В эти дни прошу здоровья, выдержки и сдержанности. Я уверен, что мы его достойно проводим в последний путь», — сказал собеседник агентства.

Василь Шайхразиев также напомнил, что человек жив, пока его помнят. Он предположил, что в Татарстане будет проводиться много мероприятий, призванных увековечить память поэта. «Мы обязательно поддержим», — резюмировал он.