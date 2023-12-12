Фарид Мухаметшин: Многие партии поддержали решение Путина по выдвижению на новый срок

Представители многих политических партий России поддержали решение действующего Президента России Владимира Путина по выдвижению на новый срок. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«Владимир Владимирович сообщил, что будет баллотироваться в Президенты России на выборах 2024 года. Нет сомнения, что кандидатура Путина будет поддержана в нашей республике и в целом по стране», – сказал Председатель Госсовета.

По мнению Мухаметшина, в непростой международной обстановке, при экономических санкциях России нужен опытный и подготовленный лидер в лице Путина. «Он любит свой народ, служит России. И нам надо будет успешно провести эту политическую кампанию», – подчеркнул он.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.