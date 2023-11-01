Фарид Мухаметшин: Конституционный совет РТ должен обрести авторитет и доверие граждан

Фото: gossov.tatarstan.ru

В перспективе Конституционный совет Татарстана должен стать надежным, эффективным органом конституционного контроля, обрести свой авторитет и самое главное – доверие граждан. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на церемонии вручения удостоверений членам этой организации.

Создание Конституционного совета Татарстана глава парламента назвал событием исторической важности.

«Необходимо начинать выстраивать конструктивное взаимодействие с институтами власти, гражданами и организациями. Важно показать жителям, что защита их прав и свобод, предусмотренные Конституцией РТ, будет обеспечена в полном объеме», – сказал он.

По словам Мухаметшина, Конституционный совет должен активно использовать просветительские возможности в части взаимодействия с населением, в том числе с молодежью, заниматься популяризацией Основного закона и в целом развивать конституционную культуру в обществе.

«При этом необходимо найти свою нишу, занять должное место в системе органов власти. Совет должен стать авторитетной экспертной площадкой и примером в стране и за ее пределами в области конституционного развития субъектов РФ», – отметил он.

Глава парламента подчеркнул, что Татарстан является связующим звеном между Россией и исламским миром, другими дружественными странами. По его мнению, в этом отношении важно раскрыть потенциал конституционно-правового регулирования, подумать, где стоит усилить законодательство для более эффективного внешнеэкономического и культурного сотрудничества.

Мухаметшин напомнил, что после упразднения Конституционных судов в регионах России субъекты могли создать Конституционные советы при законодательных органах госвласти. Но не все регионы воспользовались этим правом.

«Нам понадобилось время для тщательной проработки этого вопроса. Была изучена международная практика, проанализированы подходы к организации советов в других субъектах, проводились консультации с коллегами из федеральных органов власти», – сообщил он.

Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить институт, способный обеспечивать прямое действие Конституции Татарстана, ее положений и ценностей на территориях всех муниципалитетов, пояснил Председатель Госсовета.

«Руководством республики было принято решение о создании постоянно действующего государственного органа с конституционным статусом, главная цель которого – укрепление конституционной законности в республике», – добавил он.

Мухаметшин упомянул, что изначально «специализированная юридическая охрана» Основного закона осуществлялась Комитетом конституционного надзора республики, который был создан в конце 1990 года и проработал около двух лет.

«С принятием Конституции Татарстана в 1992 году осуществлять охрану Основного закона было отведено Конституционному суду республики, первый состав которого, шесть судей, были избраны на заседании Госсовета в 2000 году», – заметил он.

За время своей работы, продолжавшейся 22 года, Конституционный суд зарекомендовал себя как «гарант защиты конституционного строя, основных прав и свобод человека, инструмент обеспечения верховенства Конституции в правовой системе Татарстана», убежден глава парламента.

«За годы функционирования суда был накоплен уникальный опыт эффективной правозащитной деятельности. В первую очередь, по защите прав и свобод граждан, обеспечению конституционной законности», – констатировал он.

После приветственной речи Мухаметшин вручил служебные удостоверения председателю Конституционного совета Татарстана Ильгизу Гилазову, а также членам совета Эльмире Мустафиной и Роману Гафарову.

«Вручая удостоверения, рассчитываю, что вы внесете свой вклад в обеспечение конституционной законности и правопорядка в республике, своим добросовестным трудом и личным примером будете демонстрировать уважительное отношение к гражданам и их правам», – заявил он.

Конституционный совет в Татарстане создан вместо упраздненного Конституционного суда. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 44-м заседании Госсовета РТ в июне. Затем закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Совет состоит из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначил руководитель республики, а двух — Председатель Госсовета РТ.