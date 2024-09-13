Фарид Мухаметшин: Блестяще провели избирательную кампанию в Татарстане

В Татарстане избирательная кампания завершена, начинается работа по формированию фракций, комитетов и комиссий парламента седьмого созыва. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума.

«Хочу поблагодарить политические партии и избирателей за участие в выборах. Блестяще провели избирательную кампанию в республике. И в целом по России выборы прошли организованно. А Татарстан отметили с положительной стороны. За этим стоит большая созидательная работа всех уровней и ветвей власти», – сказал глава парламента.

Он напомнил, что в единый день голосования, 8 сентября, в 13 регионах, в том числе в Татарстане, прошли выборы в законодательные собрания. «Везде выборы признаны состоявшимися. 545 депутатских мандатов из 659 получили представители партии “Единая Россия”», – отметил Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по числу проголосовавших. «Татарстанцы пришли на выборы, понимая ответственность, что нужно избрать депутатов для формирования Государственного Совета седьмого созыва. Нарушений, повлиявших на итоги голосования, не зафиксировано. Из 2,9 млн избирателей Татарстана проголосовали 2,1 млн человек, или 71,6%. Это хороший показатель», – подчеркнул он.

Сейчас, по словам спикера, предстоит большая работа по исполнению наказов избирателей. В республике из 100 депутатских мандатов 86 получили представители партии «Единая Россия». «Люди верят нам, проголосовали – поддержали. Нам нужно будет очень серьезно заниматься выполнением наказов и продолжать текущую созидательную работу», – заметил он.

Мухаметшин не исключил, что появятся новые программы, которые «будут представлены Правительством для совместного решения задач, поставленных перед государственной властью населением».

Выборы депутатов Госсовета седьмого созыва по республиканскому избирательному округу и по 49 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и действительными, добавил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он уточнил, что голосование в Чистопольском округе №34 отложено на 1 декабря для дополнительного выдвижения кандидатов. «Выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом, открыто и гласно. По данным оперативного штаба правоохранительных органов, серьезных происшествий не зафиксировано. Нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, не зафиксировано», – констатировал глава Центризбиркома.

В единый день голосования в республике работало 2760 избирательных участков. За ходом голосования следили более 16 тыс. наблюдателей. Кроме того, на избирательных участках были системы видеоконтроля и видеофиксации.

Кондратьев сообщил, что более 78,4 тыс. избирателей, или 2,6%, проголосовали на дому. Свыше 32 тыс. татарстанцев воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». «Это показывает, что сервис востребован и удобен. Мы не получили ни одной жалобы и обращения на действия данного сервиса. На телефоны горячей линии поступило 730 звонков. Жалоб от партий и кандидатов в депутаты не поступало», – заключил он.

Депутатские мандаты по партийным спискам получили представители «Единой России» (44 мандата) и КПРФ (шесть мандатов). В одномандатных округах 42 мандата получила партия «Единая Россия», по два мандата – ЛДПР и «Новые люди», один – «Справедливая Россия». Еще двое избраны в порядке самовыдвижения.