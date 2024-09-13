Первое заседание Госсовета РТ седьмого созыва состоится 20 сентября

Первое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится 20 сентября. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента шестого созыва.

«На первом заседании Госсовета Татарстана будем рассматривать организационные вопросы – формировать президиум, комитеты, комиссии», – сказал руководитель парламента Фарид Мухаметшин.

В частности, депутатам предстоит избрать Председателя Государственного Совета РТ седьмого созыва и его заместителей, секретаря парламента, членов президиума. Будут созданы комитеты, избраны их председатели, сформирован состав. Изберут также депутатов для работы на профессиональной постоянной основе.

Кроме того, на заседании будет представлена информация Центральной избирательной комиссии республики о результатах выборов депутатов Госсовета РТ седьмого созыва.