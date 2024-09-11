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Политика 11 сентября 2024 08:00

Полный расклад сил в Госсовете РТ: кто получит мандат депутата, а кто остался за бортом

Итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва подведены. В парламент прошли представители пяти партий. Как распределились места, и кто именно займет депутатские кресла – в материале обозревателя Альберта Бикбова.

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Полный расклад сил в Госсовете РТ: кто получит мандат депутата, а кто остался за бортом
Выборы в Государственный Совет Татарстана прошли при высокой явке и интерес к ним оказался больше, чем пять лет назад
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Итоги подведены – выборы состоялись

Всего в парламент выбрали 99 депутатов из 100. По партийным спискам избрали 50 человек, 49 – в одномандатных округах

Казус объясняется просто: к 8 сентября – дате проведения выборов – в Чистопольском округе №34 остался только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Согласно федеральному законодательству голосование в таком случае откладывается на срок до трех месяцев, то есть до 1 декабря.

Стоит отметить, что выборы прошли при высокой явке и интерес к ним оказался больше, чем пять лет назад. В этом году проголосовали 71,63% избирателей, в 2019 году – 70,08%.

Полномочия депутатов 6-го созыва истекут только на первом заседании Госсовета РТ нового созыва

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парламент прошли представители пяти партий

ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти партий. Но вот порог в пять процентов получилось преодолеть не у всех.

«Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%

Преодолели порог только две партии — «Единая Россия» и КПРФ. В итоге 44 мандата получат единороссы, 6 — коммунисты. Однако ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» провели своих людей по одномандатным округам.

Самое большое представительство в парламенте будет у «Единой России», избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.

Отметим, что полномочия депутатов 6-го созыва истекают только на первом заседании Госсовета РТ нового созыва.

Сохранили депутатские мандаты председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и оба его заместителя

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Список депутатов от «Единой России», сохранивших места в Госсовете РТ , избранных по единому округу (расположение фамилий согласно зарегистрированному списку ЦИК РТ):

  1. Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель Государственного Совета РТ;
  2. Ахметов Марат Готович – заместитель Председателя Государственного Совета РТ;
  3. Аминов Ильшат Юнусович – генеральный директор «Телерадиокомпании «Новый век»;
  4. Камалтынов Юрий Зимелевич – заместитель Председателя Государственного Совета РТ;
  5. Маврина Лилия Николаевна – секретарь Госсовета РТ;
  6. Вавилов Владимир Владимирович – председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой;
  7. Егоров Иван Михайлович – гендиректор холдинговой компании «Ак Барс»;
  8. Зайдуллин Ркаил Рафаилович – председатель Союза писателей Республики Татарстан;
  9. Вострикова Светлана Анатольевна – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике;
  10. Нугаев Камиль Асгатович – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам;
  11. Галиев Марат Ибрагимович – гендиректор компании «Миал», участник СВО;
  12. Латыпова Муслима Хабриевна – гендиректор сети «Бахетле»;
  13. Воронова Ольга Михайловна – исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии;
  14. Багаутдинов Фаниль Фиргатович – генеральный директор компании «Торговый дом «Цеолиты Поволжья»;
  15. Абдуллазянов Эдвард Юнусович – ректор Казанского государственного энергетическиого университета;
  16. Набиева Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета кооперации;
  17. Якунин Леонид Александрович – председатель Комитета Госссовета РТ по бюджету, налогам и финансам;
  18. Кузьмичева Елена Ивановна – председатель Федерации профсоюзов РТ;
  19. Кудерметова Ляля Ринатовна – директор татарстанского филиала Россельозбанка;
  20. Зиатдинов Айрат Ильгизарович – главный врач Детской республиканской клинической больницы;
  21. Захарова Светлана Михайловна – председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике;
  22. Глушков Геннадий Николаевич – финансовый директор страхового медицинского общества «Спасение»;
  23. Салахов Мякзюм Халимулович – член комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
  24. Зарипов Айрат Ринатович – председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
  25. Галеев Марат Гадыевич – член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
  26. Хамаев Азат Киямович – председатель Комитета Госсовета РТ по экологии;
  27. Чубаров Александр Анатольевич – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Новым ярким лицом этой избирательной кампании «Единой России» стал Герой России Расим Баксиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые депутаты, избранные по партийному списку «Единой России»:

  1. Баксиков Расим Рашидович – участник СВО, Герой России;
  2. Сабурская Сария Харисовна – уполномоченный по правам человека в РТ;
  3. Хусаинов Рягат Галиагзамович – глава Лениногорского района;
  4. Гилманов Камиль Камалович – глава Аксубаевского района;
  5. Хазипов Назип Накипович – глава Тюлячинского района;
  6. Зайниев Ильгиз Газинурович – художественный руководитель театра кукол «Экият»;
  7. Фазылов Ринат Рафаэлевич – руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан;
  8. Валиуллин Ренат Накифович – руководитель исполнительного комитета Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан;
  9. Терентьева Ирина Васильевна – референт при ректоре Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ);
  10. Миронченко Валерий Николаевич – начальник Казанского суворовского военного училища;
  11. Надршина Алсу Наилевна – директор учреждения здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный»;
  12. Власов Олег Геннадьевич – генеральный директор «Агропромышленного парка «Казань»;
  13. Султанов Евгений Батырович – заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета КФУ;
  14. Камалетдинов Тимур Ренатович – директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост»;
  15. Бариев Марат Мансурович – руководитель Центра инфраструктурного развития «Федерального научного агроинженерного центро ВИМ»;
  16. Зарипов Данис Зиннурович – экс-капитан хоккейного улуба «Ак Барс»;
  17. Шигабутдинов Руслан Айдарович – главный специалист по работе с молодежью Татарстанского регионального отделения партии.

От КПРФ прошли шесть человек, которые были депутатами и в прошлом созыве

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Обладатели мандатов от партии КПРФ

От партии КПРФ прошли шесть человек, которые были депутатами и в прошлом созыве:

  1. Миргалимов Хафиз Гаязович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению;
  2. Атласов Николай Михайлович – финансовый директор компании «Специализированное перерабатывающее предприятие Проминдустрия»;
  3. Комисаров Александр Владимирович – генеральный директор компании «Мосоптторг Поволжье»;
  4. Сафин Фадбир Магусович – декан факультета социально-культурной деятельности и интеллектуальных систем Казанского государственного институто культуры;
  5. Ягудин Альберт Ахметвагизович – первый секретарь Нижнекамского отделения КПРФ;
  6. Гарифуллин Мансур Зайдуллович – первый секретарь Елабужского отделения КПРФ.

Примечательно, что КПРФ не выиграла ни одного мандата в одномандатных округах, предпочитая попасть в республиканский парламент «по легкой дорожке» – через голосование по спискам. Возможно, дело в дефиците ярких личностей, способных навязать борьбу «на местах». Серьезный минус для массовой партии, да еще с такими историческими традициями тесной работы на территориях с избирателями.

49 депутатов были избраны в одномандатных округах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одномандатные округа

Депутаты, сохранившие место в Госсовете, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:

  1. Ахметов Рамиль Уелович – генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12»;
  2. Созинов Алексей Станиславович – ректор Казанского государственного медицинского университета;
  3. Абдульзянов Артур Рашидович – президент производственного объединения «Зарница»;
  4. Мухамедшина Рима Жамиловна – гендиретор Департамента продовольствия и социального питания Казани;
  5. Солуянов Дмитрий Юрьевич – гендиректор компании «Татэлектромонтаж»;
  6. Абдулхаков Рустам Рифгатович – директор МУП «Водоканал»;
  7. Гафиятуллин Нияз Мансурович – директор Международной школы Казани
  8. Егоров Андрей Юрьевич – председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
  9. Хуснутдинов Эмиль Наилевич – гендиректор группы компаний «ЖИК города Казани»;
  10. Анисимов Дмитрий Владимирович – директор Центра стратегических инициатив;
  11. Мингалимов Марсель Завидович – гендиректор группы компаний «Профит»;
  12. Николаев Олег Юрьевич – директор ООО «ВолгоПромСтрой»;
  13. Шамилов Ильдар Асхатович – председатель профсоюза КАМАЗа.
  14. Чагин Владимир Геннадьевич – советник генерального директора ПАО «КАМАЗ»;
  15. Тимергалеева Рузиля Равильевна – директор ООО «Матур ЗД»;
  16. Мистахов Ренат Искандерович – гендиректор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»»;
  17. Сулейманов Рифнур Хайдарович – директор АО «Татэнергосбыт»;
  18. Шагивалеев Тимур Наилевич – генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»;
  19. Ягудин Шамил Габдулхаевич – гендиректор «Татнефтепром-Зюзеевнефть»;
  20. Гайзатуллин Ринат Рауфович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
  21. Хабибуллин Альберт Галимзянович – председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению;
  22. Валиев Фоат Валиевич – директор по развитию «Алексеевскдорстроя»;
  23. Самаренкин Дмитрий Анатольевич – первый заместитель гендиректора АО «Казанский жировой комбинат»;
  24. Сыровацкий Михаил Федорович – советник гендиректора АО «Казанский жировой комбинат»;
  25. Зиганшин Азат Ильдусович – гендиректор «Татагролизинг».

Новые депутаты, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:

  1. Лившиц Александр Борисович – директор Казанского порохового завода (Прибрежный);
  2. Нурмухаметов Фанис Вагизович – гендиректор «Казэнерго»;
  3. Чекашов Евгений Андреевич – гендиректор «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»»;
  4. Емельянов Геннадий Егорович – сенатор РФ от Татарстана;
  5. Ляпунов Андрей Владимирович – 65,60% Общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Союз-Регион»;
  6. Ханипов Ирек Гимазетдинович – заместитель руководителя Центра сопровождения социальных программ по Лениногорскому району компании «Татнефть»;
  7. Салахов Илшат Илгизович – гендиректор «ТАНЕКО»;
  8. Фаляхов Марат Инилович – гендиректор «Нижнекамскнефтехима»;
  9. Сафин Айрат Фоатович – гендиректор «Казаньоргсинтеза»;
  10. Галеев Эдуард Геннадьевич – генеральный директор «ТГК-16»;
  11. Гилязов Вадим Мунирович – начальник НГДУ «Елховнефть» компании «Татнефть»;
  12. Нурсаетов Ильфат Решатович – начальник НГДУ «Альметьевнефть»;
  13. Фаритов Алмаз Завдатович – начальник НГДУ «Азнакаевскнефть»;
  14. Усманов Рустем Ринатович – гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань»;
  15. Комаров Рияз Фоатович – генеральный директор малой нефтекомпании «СМП»;
  16. Тагиров Айдар Энгелевич – гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Казань»;
  17. Аитов Нияз Фаатович – индивидуальный предприниматель.

От партии ЛДПР по одномандатным округам прошли:

Юсупов Руслан Рафаилевич – первый заместитель директора ООО «Байлык №3»;

Бухараев Марат Зуфарович – гендиректор «Фонда развития промышленности Республики Татарстан».

От партии «Новые люди» парламентариями станут:

Нигматулин Руслан Рависович – гендиректор компании «Далини» (действующий депутат);

Гайнутдинова Роза Саматовна – индивидуальный предприниматель.

От «Справедливой России»:

Мингазов Рушан Ильдусович, сотрудник Росгвардии, участник СВО.

В порядке самовыдвижения в Госсовет РТ войдут:

Салихов Ирек Фаритович – депутат Госсовета РТ, доцент Высшая школа бизнеса Института управления, экономики и финансов.

Шарафиев Эдуард Сулейманович – депутат Госсовета, участник СВО.

Новички по партийному списку прошли только от партии «Единая Россия»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько мест обновилось

Если смотреть победителей по одномандатным округам, то из 49 мандатов 28 достались депутатам прошлого созыва Госсовета, по партийным спискам – 33 мандата.

Новички по партийному списку прошли только от партии «Единая Россия»

Таким образом, новичками в Госсовете VII созыва стали 38 депутатов из 99. Можно с уверенностью говорить, что нынешний состав Госсовета изменился радикально – почти на половину. И повлияла на такое радикальное обновление именно партия «Единая Россия», которая кардинально обновила свой состав кандидатов перед голосованием.

37 действующих депутатов расстанутся со своими мандатами

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто выбыл из Госсовета

  1. Бариев Динар Раилович – руководитель Казанского местного отделения Движения Первых Республики Татарстан;
  2. Барышев Леонид Анатольевич – Генеральный директор Акционерного общества «Эссен Продакшн АГ»;
  3. Бикеев Игорь Измаилович – первый проректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова;
  4. Бикмурзин Азат Шаукатович – директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть»;
  5. Власов Валерий Александрович – депутат Госсовета 6 созыва;
  6. Гарифуллин Халит Махмутович – директор ООО «ЭнергоСтройСервис»;
  7. Гиззатуллин Руслан Загитович – член правления — управляющий директор ООО «СИБУР»;
  8. Михеев Альмир Александрович – депутат Госсовета 6-го созыва (член партии «Справедливая Россия»);
  9. Мугерман Роман Борисович – генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко»;
  10. Мухамадеев Рустам Набиуллович – заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть»;
  11. Мухаметзянов Рауфаль Сабирович – директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля;
  12. Мухаметшин Альберт Ахатович – директор МУП г. Казани «ПАТП № 2»;
  13. Насырова Альбина Мунировна – генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити»;
  14. Нефедов Николай Валерьевич – директор ТПП «ТатРИТЭКнефть»;
  15. Нугайбеков Ренат Ардинатович – заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефть»;
  16. Ратникова Римма Атласовна – председатель комиссии Госсовета Республики Татарстан по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках;
  17. Рыбакова Людмила Николаевна – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
  18. Рыбушкин Николай Николаевич – депутат Госсовета 6-го созыва;
  19. Савицких Николай Владимирович – первый заместитель генерального директора – директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев»;
  20. Садриев Камиль Гайнетдинович – заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
  21. Сибгатуллин Ренат Раихатович – освобожденный председатель первичной профсоюзной организации «ТАНЕКО»;
  22. Славутский Александр Яковлевич – художественный руководитель – директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.Качалова;
  23. Тарханова Алсу Абдрахмановна – председатель исполкома высшего совета движеня «Татарстан – новый век»;
  24. Тухватуллин Рамиль Чингизович – артист драмы ГБУ «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала»;
  25. Фомичев Андрей Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «НП НЧ КБК» им.С.П. Титова;
  26. Хабибрахманов Азат Гумерович – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Татнефти»;
  27. Хадеев Тахир Галимзянович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике;
  28. Халимов Рустам Хамисович – руководитель структурного подразделения ПАО «Татнефть» — «Татнефть-Добыча»;
  29. Шамсутдинов Айдар Ильдарович – директор СОШ №165 г. Казани;
  30. Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич – депутат Госсовета РТ 6-го созыва;
  31. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – педседатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
  32. Шафигуллин Ринат Ильдусович – заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
  33. Шимина Нина Константиновна – председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан;
  34. Ягудин Шакир Шахмедович – Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку;
  35. Гафуров Ильшат Рафкатович (в настоящее время находится под следствием);
  36. Заббарова Роза Шарифулловна – управляющая МУП трест «Горводзеленхоз»;
  37. Минигулов Фарид Гертович – главный советник генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ».
#Выборы в Госсовет РТ #Единая Россия #кпрф #депутаты Госсовета РТ
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