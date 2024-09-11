Полный расклад сил в Госсовете РТ: кто получит мандат депутата, а кто остался за бортом

Выборы в Государственный Совет Татарстана прошли при высокой явке и интерес к ним оказался больше, чем пять лет назад

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Итоги подведены – выборы состоялись

Всего в парламент выбрали 99 депутатов из 100. По партийным спискам избрали 50 человек, 49 – в одномандатных округах

Казус объясняется просто: к 8 сентября – дате проведения выборов – в Чистопольском округе №34 остался только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Согласно федеральному законодательству голосование в таком случае откладывается на срок до трех месяцев, то есть до 1 декабря.

Стоит отметить, что выборы прошли при высокой явке и интерес к ним оказался больше, чем пять лет назад. В этом году проголосовали 71,63% избирателей, в 2019 году – 70,08%.

Полномочия депутатов 6-го созыва истекут только на первом заседании Госсовета РТ нового созыва Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парламент прошли представители пяти партий

ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти партий. Но вот порог в пять процентов получилось преодолеть не у всех.

«Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%

Преодолели порог только две партии — «Единая Россия» и КПРФ. В итоге 44 мандата получат единороссы, 6 — коммунисты. Однако ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» провели своих людей по одномандатным округам.

Самое большое представительство в парламенте будет у «Единой России», избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.

Отметим, что полномочия депутатов 6-го созыва истекают только на первом заседании Госсовета РТ нового созыва.

Сохранили депутатские мандаты председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и оба его заместителя Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Список депутатов от «Единой России», сохранивших места в Госсовете РТ , избранных по единому округу (расположение фамилий согласно зарегистрированному списку ЦИК РТ):

Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель Государственного Совета РТ; Ахметов Марат Готович – заместитель Председателя Государственного Совета РТ; Аминов Ильшат Юнусович – генеральный директор «Телерадиокомпании «Новый век»; Камалтынов Юрий Зимелевич – заместитель Председателя Государственного Совета РТ; Маврина Лилия Николаевна – секретарь Госсовета РТ; Вавилов Владимир Владимирович – председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой; Егоров Иван Михайлович – гендиректор холдинговой компании «Ак Барс»; Зайдуллин Ркаил Рафаилович – председатель Союза писателей Республики Татарстан; Вострикова Светлана Анатольевна – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике; Нугаев Камиль Асгатович – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам; Галиев Марат Ибрагимович – гендиректор компании «Миал», участник СВО; Латыпова Муслима Хабриевна – гендиректор сети «Бахетле»; Воронова Ольга Михайловна – исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии; Багаутдинов Фаниль Фиргатович – генеральный директор компании «Торговый дом «Цеолиты Поволжья»; Абдуллазянов Эдвард Юнусович – ректор Казанского государственного энергетическиого университета; Набиева Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета кооперации; Якунин Леонид Александрович – председатель Комитета Госссовета РТ по бюджету, налогам и финансам; Кузьмичева Елена Ивановна – председатель Федерации профсоюзов РТ; Кудерметова Ляля Ринатовна – директор татарстанского филиала Россельозбанка; Зиатдинов Айрат Ильгизарович – главный врач Детской республиканской клинической больницы; Захарова Светлана Михайловна – председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике; Глушков Геннадий Николаевич – финансовый директор страхового медицинского общества «Спасение»; Салахов Мякзюм Халимулович – член комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам; Зарипов Айрат Ринатович – председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам; Галеев Марат Гадыевич – член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству; Хамаев Азат Киямович – председатель Комитета Госсовета РТ по экологии; Чубаров Александр Анатольевич – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Новым ярким лицом этой избирательной кампании «Единой России» стал Герой России Расим Баксиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые депутаты, избранные по партийному списку «Единой России»:

Баксиков Расим Рашидович – участник СВО, Герой России; Сабурская Сария Харисовна – уполномоченный по правам человека в РТ; Хусаинов Рягат Галиагзамович – глава Лениногорского района; Гилманов Камиль Камалович – глава Аксубаевского района; Хазипов Назип Накипович – глава Тюлячинского района; Зайниев Ильгиз Газинурович – художественный руководитель театра кукол «Экият»; Фазылов Ринат Рафаэлевич – руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан; Валиуллин Ренат Накифович – руководитель исполнительного комитета Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан; Терентьева Ирина Васильевна – референт при ректоре Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ); Миронченко Валерий Николаевич – начальник Казанского суворовского военного училища; Надршина Алсу Наилевна – директор учреждения здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный»; Власов Олег Геннадьевич – генеральный директор «Агропромышленного парка «Казань»; Султанов Евгений Батырович – заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета КФУ; Камалетдинов Тимур Ренатович – директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост»; Бариев Марат Мансурович – руководитель Центра инфраструктурного развития «Федерального научного агроинженерного центро ВИМ»; Зарипов Данис Зиннурович – экс-капитан хоккейного улуба «Ак Барс»; Шигабутдинов Руслан Айдарович – главный специалист по работе с молодежью Татарстанского регионального отделения партии.

От КПРФ прошли шесть человек, которые были депутатами и в прошлом созыве Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Обладатели мандатов от партии КПРФ

От партии КПРФ прошли шесть человек, которые были депутатами и в прошлом созыве:

Миргалимов Хафиз Гаязович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению; Атласов Николай Михайлович – финансовый директор компании «Специализированное перерабатывающее предприятие Проминдустрия»; Комисаров Александр Владимирович – генеральный директор компании «Мосоптторг Поволжье»; Сафин Фадбир Магусович – декан факультета социально-культурной деятельности и интеллектуальных систем Казанского государственного институто культуры; Ягудин Альберт Ахметвагизович – первый секретарь Нижнекамского отделения КПРФ; Гарифуллин Мансур Зайдуллович – первый секретарь Елабужского отделения КПРФ.

Примечательно, что КПРФ не выиграла ни одного мандата в одномандатных округах, предпочитая попасть в республиканский парламент «по легкой дорожке» – через голосование по спискам. Возможно, дело в дефиците ярких личностей, способных навязать борьбу «на местах». Серьезный минус для массовой партии, да еще с такими историческими традициями тесной работы на территориях с избирателями.

49 депутатов были избраны в одномандатных округах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одномандатные округа

Депутаты, сохранившие место в Госсовете, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:

Ахметов Рамиль Уелович – генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12»; Созинов Алексей Станиславович – р ектор Казанск ого государственн ого медицинск ого университет а ; Абдульзянов Артур Рашидович – президент п роизводственно го объединени я «Зарница» ; Мухамедшина Рима Жамиловна – гендиретор Департамент а продовольствия и социального питания Казани ; Солуянов Дмитрий Юрьевич – гендиректор компании « Т атэлектромонтаж»; Абдулхаков Рустам Рифгатович – директор МУП «Водоканал»; Гафиятуллин Нияз Мансурович – директор Международн ой школ ы Казани Егоров Андрей Юрьевич – п редседатель Комитета Гос с овета Р Т по жилищной политике и инфраструктурному развитию ; Хуснутдинов Эмиль Наилевич – гендиректор г рупп ы компаний « ЖИК города Казани »; Анисимов Дмитрий Владимирович – директор Центр а стратегических инициатив ; Мингалимов Марсель Завидович – гендиректор группы компаний «П рофит »; Николаев Олег Юрьевич – директор ООО « ВолгоПромСтрой »; Шамилов Ильдар Асхатович – председатель профсоюза КАМАЗа. Чагин Владимир Геннадьевич – советник генерального директора ПАО « КАМАЗ »; Тимергалеева Рузиля Равильевна – директор ООО « Матур ЗД »; Мистахов Ренат Искандерович – гендиректор АО « Судостроительная Корпорация «Ак Барс» »; Сулейманов Рифнур Хайдарович – директор АО « Татэнергосбыт »; Шагивалеев Тимур Наилевич – генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»; Ягудин Шамил Габдулхаевич – гендиректор « Татнефтепром-Зюзеевнефть »; Гайзатуллин Ринат Рауфович – заместитель председателя Комитета Гос совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству ; Хабибуллин Альберт Галимзянович – председатель Комитета Гос совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению ; Валиев Фоат Валиевич – директор по развитию « Алексеевскдорстро я»; Самаренкин Дмитрий Анатольевич – п ервый заместитель гендиректора АО « Казанский жировой комбинат »; Сыровацкий Михаил Федорович – с оветник гендиректора АО « Казанский жировой комбинат »; Зиганшин Азат Ильдусович – гендиректор « Татагролизинг ».

Новые депутаты, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:

Лившиц Александр Борисович – директор Казанского порохового завода (Прибрежный); Нурмухаметов Фанис Вагизович – гендиректор « Казэнерго »; Чекашов Евгений Андреевич – гендиректор « Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» »; Емельянов Геннадий Егорович – с енатор РФ от Татарстана; Ляпунов Андрей Владимирович – 65,60% Общество с ограниченной ответственностью г руппа компаний « Союз-Регион »; Ханипов Ирек Гимазетдинович – заместитель руководителя Центра сопровождения социальных программ по Лениногорскому району компании «Татнефть»; Салахов Илшат Илгизович – гендиректор «ТАНЕКО»; Фаляхов Марат Инилович – гендиректор «Нижнекамскнефтехима»; Сафин Айрат Фоатович – гендиректор «Казаньоргсинтеза»; Галеев Эдуард Геннадьевич – генеральный директор «ТГК-16»; Гилязов Вадим Мунирович – начальник НГДУ « Елховнефть » компании «Татнефть»; Нурсаетов Ильфат Решатович – начальник НГДУ « Альметьевнефть »; Фаритов Алмаз Завдатович – начальник Н ГДУ « Азнакаевскнефть »; Усманов Рустем Ринатович – гендиректор ООО « Газпром трансгаз Казань »; Комаров Рияз Фоатович – генеральный директор малой нефтекомпании « СМП »; Тагиров Айдар Энгелевич – гендиректор компании « Газпром межрегионгаз Казань »; Аитов Нияз Фаатович – индивидуальный предприниматель.

От партии ЛДПР по одномандатным округам прошли:

Юсупов Руслан Рафаилевич – первый заместитель директора ООО «Байлык №3»;

Бухараев Марат Зуфарович – гендиректор «Фонда развития промышленности Республики Татарстан».

От партии «Новые люди» парламентариями станут:

Нигматулин Руслан Рависович – гендиректор компании «Далини» (действующий депутат);

Гайнутдинова Роза Саматовна – индивидуальный предприниматель.

От «Справедливой России»:

Мингазов Рушан Ильдусович, сотрудник Росгвардии, участник СВО.

В порядке самовыдвижения в Госсовет РТ войдут:

Салихов Ирек Фаритович – депутат Госсовета РТ, доцент Высшая школа бизнеса Института управления, экономики и финансов.

Шарафиев Эдуард Сулейманович – депутат Госсовета, участник СВО.

Новички по партийному списку прошли только от партии «Единая Россия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько мест обновилось

Если смотреть победителей по одномандатным округам, то из 49 мандатов 28 достались депутатам прошлого созыва Госсовета, по партийным спискам – 33 мандата.

Новички по партийному списку прошли только от партии «Единая Россия»

Таким образом, новичками в Госсовете VII созыва стали 38 депутатов из 99. Можно с уверенностью говорить, что нынешний состав Госсовета изменился радикально – почти на половину. И повлияла на такое радикальное обновление именно партия «Единая Россия», которая кардинально обновила свой состав кандидатов перед голосованием.

37 действующих депутатов расстанутся со своими мандатами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто выбыл из Госсовета