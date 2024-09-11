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Полный расклад сил в Госсовете РТ: кто получит мандат депутата, а кто остался за бортом
Итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва подведены. В парламент прошли представители пяти партий. Как распределились места, и кто именно займет депутатские кресла – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Итоги подведены – выборы состоялись
Всего в парламент выбрали 99 депутатов из 100. По партийным спискам избрали 50 человек, 49 – в одномандатных округах
Казус объясняется просто: к 8 сентября – дате проведения выборов – в Чистопольском округе №34 остался только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Согласно федеральному законодательству голосование в таком случае откладывается на срок до трех месяцев, то есть до 1 декабря.
Стоит отметить, что выборы прошли при высокой явке и интерес к ним оказался больше, чем пять лет назад. В этом году проголосовали 71,63% избирателей, в 2019 году – 70,08%.
В парламент прошли представители пяти партий
ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти партий. Но вот порог в пять процентов получилось преодолеть не у всех.
«Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%
Преодолели порог только две партии — «Единая Россия» и КПРФ. В итоге 44 мандата получат единороссы, 6 — коммунисты. Однако ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» провели своих людей по одномандатным округам.
Самое большое представительство в парламенте будет у «Единой России», избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.
Отметим, что полномочия депутатов 6-го созыва истекают только на первом заседании Госсовета РТ нового созыва.
Список депутатов от «Единой России», сохранивших места в Госсовете РТ , избранных по единому округу (расположение фамилий согласно зарегистрированному списку ЦИК РТ):
- Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель Государственного Совета РТ;
- Ахметов Марат Готович – заместитель Председателя Государственного Совета РТ;
- Аминов Ильшат Юнусович – генеральный директор «Телерадиокомпании «Новый век»;
- Камалтынов Юрий Зимелевич – заместитель Председателя Государственного Совета РТ;
- Маврина Лилия Николаевна – секретарь Госсовета РТ;
- Вавилов Владимир Владимирович – председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой;
- Егоров Иван Михайлович – гендиректор холдинговой компании «Ак Барс»;
- Зайдуллин Ркаил Рафаилович – председатель Союза писателей Республики Татарстан;
- Вострикова Светлана Анатольевна – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике;
- Нугаев Камиль Асгатович – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам;
- Галиев Марат Ибрагимович – гендиректор компании «Миал», участник СВО;
- Латыпова Муслима Хабриевна – гендиректор сети «Бахетле»;
- Воронова Ольга Михайловна – исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии;
- Багаутдинов Фаниль Фиргатович – генеральный директор компании «Торговый дом «Цеолиты Поволжья»;
- Абдуллазянов Эдвард Юнусович – ректор Казанского государственного энергетическиого университета;
- Набиева Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета кооперации;
- Якунин Леонид Александрович – председатель Комитета Госссовета РТ по бюджету, налогам и финансам;
- Кузьмичева Елена Ивановна – председатель Федерации профсоюзов РТ;
- Кудерметова Ляля Ринатовна – директор татарстанского филиала Россельозбанка;
- Зиатдинов Айрат Ильгизарович – главный врач Детской республиканской клинической больницы;
- Захарова Светлана Михайловна – председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике;
- Глушков Геннадий Николаевич – финансовый директор страхового медицинского общества «Спасение»;
- Салахов Мякзюм Халимулович – член комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
- Зарипов Айрат Ринатович – председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
- Галеев Марат Гадыевич – член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
- Хамаев Азат Киямович – председатель Комитета Госсовета РТ по экологии;
- Чубаров Александр Анатольевич – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
Новые депутаты, избранные по партийному списку «Единой России»:
- Баксиков Расим Рашидович – участник СВО, Герой России;
- Сабурская Сария Харисовна – уполномоченный по правам человека в РТ;
- Хусаинов Рягат Галиагзамович – глава Лениногорского района;
- Гилманов Камиль Камалович – глава Аксубаевского района;
- Хазипов Назип Накипович – глава Тюлячинского района;
- Зайниев Ильгиз Газинурович – художественный руководитель театра кукол «Экият»;
- Фазылов Ринат Рафаэлевич – руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан;
- Валиуллин Ренат Накифович – руководитель исполнительного комитета Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан;
- Терентьева Ирина Васильевна – референт при ректоре Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ);
- Миронченко Валерий Николаевич – начальник Казанского суворовского военного училища;
- Надршина Алсу Наилевна – директор учреждения здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный»;
- Власов Олег Геннадьевич – генеральный директор «Агропромышленного парка «Казань»;
- Султанов Евгений Батырович – заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета КФУ;
- Камалетдинов Тимур Ренатович – директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост»;
- Бариев Марат Мансурович – руководитель Центра инфраструктурного развития «Федерального научного агроинженерного центро ВИМ»;
- Зарипов Данис Зиннурович – экс-капитан хоккейного улуба «Ак Барс»;
- Шигабутдинов Руслан Айдарович – главный специалист по работе с молодежью Татарстанского регионального отделения партии.
Обладатели мандатов от партии КПРФ
От партии КПРФ прошли шесть человек, которые были депутатами и в прошлом созыве:
- Миргалимов Хафиз Гаязович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению;
- Атласов Николай Михайлович – финансовый директор компании «Специализированное перерабатывающее предприятие Проминдустрия»;
- Комисаров Александр Владимирович – генеральный директор компании «Мосоптторг Поволжье»;
- Сафин Фадбир Магусович – декан факультета социально-культурной деятельности и интеллектуальных систем Казанского государственного институто культуры;
- Ягудин Альберт Ахметвагизович – первый секретарь Нижнекамского отделения КПРФ;
- Гарифуллин Мансур Зайдуллович – первый секретарь Елабужского отделения КПРФ.
Примечательно, что КПРФ не выиграла ни одного мандата в одномандатных округах, предпочитая попасть в республиканский парламент «по легкой дорожке» – через голосование по спискам. Возможно, дело в дефиците ярких личностей, способных навязать борьбу «на местах». Серьезный минус для массовой партии, да еще с такими историческими традициями тесной работы на территориях с избирателями.
Одномандатные округа
Депутаты, сохранившие место в Госсовете, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:
- Ахметов Рамиль Уелович – генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12»;
- Созинов Алексей Станиславович – ректор Казанского государственного медицинского университета;
- Абдульзянов Артур Рашидович – президент производственного объединения «Зарница»;
- Мухамедшина Рима Жамиловна – гендиретор Департамента продовольствия и социального питания Казани;
- Солуянов Дмитрий Юрьевич – гендиректор компании «Татэлектромонтаж»;
- Абдулхаков Рустам Рифгатович – директор МУП «Водоканал»;
- Гафиятуллин Нияз Мансурович – директор Международной школы Казани
- Егоров Андрей Юрьевич – председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
- Хуснутдинов Эмиль Наилевич – гендиректор группы компаний «ЖИК города Казани»;
- Анисимов Дмитрий Владимирович – директор Центра стратегических инициатив;
- Мингалимов Марсель Завидович – гендиректор группы компаний «Профит»;
- Николаев Олег Юрьевич – директор ООО «ВолгоПромСтрой»;
- Шамилов Ильдар Асхатович – председатель профсоюза КАМАЗа.
- Чагин Владимир Геннадьевич – советник генерального директора ПАО «КАМАЗ»;
- Тимергалеева Рузиля Равильевна – директор ООО «Матур ЗД»;
- Мистахов Ренат Искандерович – гендиректор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»»;
- Сулейманов Рифнур Хайдарович – директор АО «Татэнергосбыт»;
- Шагивалеев Тимур Наилевич – генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»;
- Ягудин Шамил Габдулхаевич – гендиректор «Татнефтепром-Зюзеевнефть»;
- Гайзатуллин Ринат Рауфович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
- Хабибуллин Альберт Галимзянович – председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению;
- Валиев Фоат Валиевич – директор по развитию «Алексеевскдорстроя»;
- Самаренкин Дмитрий Анатольевич – первый заместитель гендиректора АО «Казанский жировой комбинат»;
- Сыровацкий Михаил Федорович – советник гендиректора АО «Казанский жировой комбинат»;
- Зиганшин Азат Ильдусович – гендиректор «Татагролизинг».
Новые депутаты, избранные в одномандатных округах от «Единой России»:
- Лившиц Александр Борисович – директор Казанского порохового завода (Прибрежный);
- Нурмухаметов Фанис Вагизович – гендиректор «Казэнерго»;
- Чекашов Евгений Андреевич – гендиректор «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»»;
- Емельянов Геннадий Егорович – сенатор РФ от Татарстана;
- Ляпунов Андрей Владимирович – 65,60% Общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Союз-Регион»;
- Ханипов Ирек Гимазетдинович – заместитель руководителя Центра сопровождения социальных программ по Лениногорскому району компании «Татнефть»;
- Салахов Илшат Илгизович – гендиректор «ТАНЕКО»;
- Фаляхов Марат Инилович – гендиректор «Нижнекамскнефтехима»;
- Сафин Айрат Фоатович – гендиректор «Казаньоргсинтеза»;
- Галеев Эдуард Геннадьевич – генеральный директор «ТГК-16»;
- Гилязов Вадим Мунирович – начальник НГДУ «Елховнефть» компании «Татнефть»;
- Нурсаетов Ильфат Решатович – начальник НГДУ «Альметьевнефть»;
- Фаритов Алмаз Завдатович – начальник НГДУ «Азнакаевскнефть»;
- Усманов Рустем Ринатович – гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань»;
- Комаров Рияз Фоатович – генеральный директор малой нефтекомпании «СМП»;
- Тагиров Айдар Энгелевич – гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Казань»;
- Аитов Нияз Фаатович – индивидуальный предприниматель.
От партии ЛДПР по одномандатным округам прошли:
Юсупов Руслан Рафаилевич – первый заместитель директора ООО «Байлык №3»;
Бухараев Марат Зуфарович – гендиректор «Фонда развития промышленности Республики Татарстан».
От партии «Новые люди» парламентариями станут:
Нигматулин Руслан Рависович – гендиректор компании «Далини» (действующий депутат);
Гайнутдинова Роза Саматовна – индивидуальный предприниматель.
От «Справедливой России»:
Мингазов Рушан Ильдусович, сотрудник Росгвардии, участник СВО.
В порядке самовыдвижения в Госсовет РТ войдут:
Салихов Ирек Фаритович – депутат Госсовета РТ, доцент Высшая школа бизнеса Института управления, экономики и финансов.
Шарафиев Эдуард Сулейманович – депутат Госсовета, участник СВО.
Сколько мест обновилось
Если смотреть победителей по одномандатным округам, то из 49 мандатов 28 достались депутатам прошлого созыва Госсовета, по партийным спискам – 33 мандата.
Новички по партийному списку прошли только от партии «Единая Россия»
Таким образом, новичками в Госсовете VII созыва стали 38 депутатов из 99. Можно с уверенностью говорить, что нынешний состав Госсовета изменился радикально – почти на половину. И повлияла на такое радикальное обновление именно партия «Единая Россия», которая кардинально обновила свой состав кандидатов перед голосованием.
Кто выбыл из Госсовета
- Бариев Динар Раилович – руководитель Казанского местного отделения Движения Первых Республики Татарстан;
- Барышев Леонид Анатольевич – Генеральный директор Акционерного общества «Эссен Продакшн АГ»;
- Бикеев Игорь Измаилович – первый проректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова;
- Бикмурзин Азат Шаукатович – директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть»;
- Власов Валерий Александрович – депутат Госсовета 6 созыва;
- Гарифуллин Халит Махмутович – директор ООО «ЭнергоСтройСервис»;
- Гиззатуллин Руслан Загитович – член правления — управляющий директор ООО «СИБУР»;
- Михеев Альмир Александрович – депутат Госсовета 6-го созыва (член партии «Справедливая Россия»);
- Мугерман Роман Борисович – генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко»;
- Мухамадеев Рустам Набиуллович – заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть»;
- Мухаметзянов Рауфаль Сабирович – директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля;
- Мухаметшин Альберт Ахатович – директор МУП г. Казани «ПАТП № 2»;
- Насырова Альбина Мунировна – генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити»;
- Нефедов Николай Валерьевич – директор ТПП «ТатРИТЭКнефть»;
- Нугайбеков Ренат Ардинатович – заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефть»;
- Ратникова Римма Атласовна – председатель комиссии Госсовета Республики Татарстан по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках;
- Рыбакова Людмила Николаевна – заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
- Рыбушкин Николай Николаевич – депутат Госсовета 6-го созыва;
- Савицких Николай Владимирович – первый заместитель генерального директора – директор Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев»;
- Садриев Камиль Гайнетдинович – заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
- Сибгатуллин Ренат Раихатович – освобожденный председатель первичной профсоюзной организации «ТАНЕКО»;
- Славутский Александр Яковлевич – художественный руководитель – директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.Качалова;
- Тарханова Алсу Абдрахмановна – председатель исполкома высшего совета движеня «Татарстан – новый век»;
- Тухватуллин Рамиль Чингизович – артист драмы ГБУ «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала»;
- Фомичев Андрей Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «НП НЧ КБК» им.С.П. Титова;
- Хабибрахманов Азат Гумерович – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Татнефти»;
- Хадеев Тахир Галимзянович – заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике;
- Халимов Рустам Хамисович – руководитель структурного подразделения ПАО «Татнефть» — «Татнефть-Добыча»;
- Шамсутдинов Айдар Ильдарович – директор СОШ №165 г. Казани;
- Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич – депутат Госсовета РТ 6-го созыва;
- Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – педседатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
- Шафигуллин Ринат Ильдусович – заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
- Шимина Нина Константиновна – председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан;
- Ягудин Шакир Шахмедович – Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку;
- Гафуров Ильшат Рафкатович (в настоящее время находится под следствием);
- Заббарова Роза Шарифулловна – управляющая МУП трест «Горводзеленхоз»;
- Минигулов Фарид Гертович – главный советник генерального директора по нефтехимии АО «ТАИФ».
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