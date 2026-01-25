news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 января 2026 15:47

Фардиев – о победе татарстанских лыжниц: Такое «золото» особо дорого

Читайте нас в
Телеграм
Фардиев – о победе татарстанских лыжниц: Такое «золото» особо дорого
Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев прокомментировал победу команды Татарстана в составе Вероники Степановой и Христины Мацокиной в женском командном спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. Его слова передает пресс-служба ФЛГ РТ.

«Уметь чувствовать тандем, отвечать за себя и понимать товарища по команде – пожалуй, самые главные определения сегодняшней гонки», – отметил Фардиев.

Глава федерации подчеркнул, что в квалификации татарстанские спортсменки старались показать максимум, однако в финал сумела выйти лишь одна команда. Именно она и сумела добиться победы. Комментируя решающий этап, Фардиев согласился с оценкой специалистов, назвавших финиш Вероники Степановой «гроссмейстерским».

«Она невозможное сделала возможным! Эти превзойденные ею 9 секунд отставания от лидера на последнем этапе войдут в методички! Такое "золото" особо дорого!» – заявил президент ФЛГ РТ, поздравив Веронику Степанову и Христину Мацокину с медалью высшей пробы.

Говоря о мужском командном спринте, Фардиев отметил, что сразу четыре команды Татарстана пробились в финал, что свидетельствует о стабильном развитии сборной. Напомним, серебро завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов.

Он также обратил внимание на поведение спортсменов после финиша, отметив их уважительное отношение к соперникам и болельщикам, и назвал это примером для юных лыжников. В завершение Фардиев подчеркнул, что сезон находится в разгаре, и выразил ожидание новых ярких гонок.

читайте также
Лыжники Ардашев и Горбунов из РТ взяли серебро в командном спринте на этапе Кубка РФ
Лыжники Ардашев и Горбунов из РТ взяли серебро в командном спринте на этапе Кубка РФ
Первая команда РТ выиграла женский командный спринт на этапе Кубка РФ по лыжным гонкам
Первая команда РТ выиграла женский командный спринт на этапе Кубка РФ по лыжным гонкам
#Ильшат Фардиев #федерация лыжных гонок рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

24 января 2026