Фардиев – о победе татарстанских лыжниц: Такое «золото» особо дорого

Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев прокомментировал победу команды Татарстана в составе Вероники Степановой и Христины Мацокиной в женском командном спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. Его слова передает пресс-служба ФЛГ РТ.

«Уметь чувствовать тандем, отвечать за себя и понимать товарища по команде – пожалуй, самые главные определения сегодняшней гонки», – отметил Фардиев.

Глава федерации подчеркнул, что в квалификации татарстанские спортсменки старались показать максимум, однако в финал сумела выйти лишь одна команда. Именно она и сумела добиться победы. Комментируя решающий этап, Фардиев согласился с оценкой специалистов, назвавших финиш Вероники Степановой «гроссмейстерским».

«Она невозможное сделала возможным! Эти превзойденные ею 9 секунд отставания от лидера на последнем этапе войдут в методички! Такое "золото" особо дорого!» – заявил президент ФЛГ РТ, поздравив Веронику Степанову и Христину Мацокину с медалью высшей пробы.

Говоря о мужском командном спринте, Фардиев отметил, что сразу четыре команды Татарстана пробились в финал, что свидетельствует о стабильном развитии сборной. Напомним, серебро завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов.

Он также обратил внимание на поведение спортсменов после финиша, отметив их уважительное отношение к соперникам и болельщикам, и назвал это примером для юных лыжников. В завершение Фардиев подчеркнул, что сезон находится в разгаре, и выразил ожидание новых ярких гонок.