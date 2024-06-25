Фактор Турчака и СВО: «Единая Россия» назвала кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана

В мае прошли праймериз, где в результате выборной процедуры в виде электронного голосования были сформированы предварительные списки кандидатов от «Единой России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Список по одномандатникам не изменился

Напомним, ранее – в мае прошли праймериз, где в результате выборной процедуры в виде электронного голосования были сформированы предварительные списки кандидатов от «Единой России».

Обычно итоги праймериз мало чем отличаются от окончательных списков. Поэтому интересны как раз изменения в составе кандидатов.

Как правило, после праймериз окончательный список по одномандатным округам не меняется. К выборам «на земле» отношение особое, как и состав кандидатов (почти все директора и функционеры «Единой России»). Здесь важен «вес» кандидата на территории, его ресурс. Так и в этот раз – список из 50 кандидатов с мая не изменился.

Партийный список как отражение «фактора Турчака»

Самым интересным оказался партийный список. Здесь всего несколько изменений по сравнению с майским перечнем победителей праймериз.

Самое главное – Раис Татарстана Рустам Минниханов не возглавил партийный список от единороссов Татарстана. Впрочем, он не возглавлял этот список и на выборах в 6-й, текущий созыв Госсовета РТ в 2019 году.

Это было предсказуемым – Рустам Минниханов не участвовал в майских праймериз. В соответствии с положением и уставом партии «Единая Россия» сейчас он уже не может возглавить партийный список, поскольку в него могут войти только те, кто проходил процедуру внутрипартийного голосования. То есть решение быть равноудаленным от выборов партий в Госсовет РТ было принято еще в мае этого года, как и в мае 2019 года.

Возглавил список спикер Госсовета РТ, лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Состав первой тройки остался неизменным: спикер Госсовета РТ, лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и участник СВО, Герой России Расим Баксиков. С точки зрения архетипов – политический аксакал, мудрый партийный лидер Мухаметшин, женщина, бизнес-омбудсмен Сабурская и представитель новой элиты – герой СВО Баксиков.

Кстати, в проходной части партийного списка (места с 1-го по 44-е) есть изменения, связанные с еще одним участником СВО. Кавалер ордена Мужества, депутат Госсовета РТ Марат Галиев поднялся на 16-е место с ранее занимаемого 41-го по итогам праймериз. Это символический, но жест уважения к ветерану СВО.

Возможно, здесь сработал фактор «отставки Турчака». Напомним, что секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак был недавно отправлен на Алтай, чтобы возглавить республику. Одной из причин называли то, что на майских праймериз партии «Единая Россия» в целом по стране прошло мало участников СВО.

Так что, возможно, такое символическое поднятие в списках Марата Галиева во многом было продиктовано именно «пересмотром итогов праймериз в пользу ветеранов СВО».

Кроме того, в окончательном партийном списке состоялась рокировка: руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, занявший по итогам праймериз 43-е место, уступил место в проходной части списка Руслану Шигабуддинову – руководителю проектного офиса «Молодой Гвардии Единой России» в Татарстане. Его подняли с 82-го места по итогам праймериз. В таком качестве Шигабутдинов может заменить Динара Бариева, который до сих пор олицетворял в парламенте единороссовскую молодежь.

Еще одна маленькая сенсация – на высокое 19-е место в партийном списке ворвался Фаниль Багаутдинов, депутат Госсовета текущего созыва, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Напомним, что Багаутдинов в ходе майских праймериз не смог попасть в топ-50 по партийному списку. Почему его так высоко подняли? Загадка!

Еще одна маленькая сенсация – на высокое 19-е место в партийном списке ворвался Фаниль Багаутдинов, депутат Госсовета текущего созыва Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кардинальное обновление будущего Госсовета РТ

Из 58 выдвиженцев по партсписку 35 являются действующими депутатами республиканского парламента. Из них 28 находятся в условно проходной части списка, если делать отсечку за 44-м местом.

В целом почти половина партийного списка и списка по одномандатным округам изменилась по сравнению с действующим составом депутатов Госсовета.

Так что изменения в будущем Госсовете РТ будут кардинальными – ожидается, что по сравнению с действующим составом он обновится почти на 50%.