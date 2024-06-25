«Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана

Список кандидатов регионального отделения партии «Единая Россия» на предстоящие выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва утвердили сегодня на XXXVI конференции регионального отделения партии.

Всего партия выдвинула 108 кандидатов: 58 по единому республиканскому избирательному округу и еще 50 — по одномандатным избирательным округам.

В составе республиканского списка кандидатов по единому республиканскому избирательному округу выдвинуты следующие кандидатуры:

Мухаметшин Фарид Хайруллович Баксиков Расим Рашидович Сабурская Сария Харисовна Ахметов Марат Готович Аминов Ильшат Юнусович Камалтынов Юрий Зимелевич Маврина Лилия Николаевна Хусаинов Рягат Галиагзамович Гилманов Камиль Камалович Вавилов Владимир Владимирович Хазипов Назип Накипович Егоров Иван Михайлович Зайдуллин Ркаил Рафаилович Вострикова Светлана Анатольевна Нугаев Камиль Асгатович Галиев Марат Ибрагимович Латыпова Муслима Хабриевна Воронова Ольга Михайловна Багаутдинов Фаниль Фиргатович Абдуллазянов Эдвард Юнусович Набиева Алсу Рустэмовна Якунин Леонид Александрович Кузьмичева Елена Ивановна Кудерметова Ляля Ринатовна Зайниев Ильгиз Газинурович Зиатдинов Айрат Ильгизарович Захарова Светлана Михайловна Глушков Геннадий Николаевич Салахов Мякзюм Халимулович Зарипов Айрат Ринатович Фазылов Ринат Рафаэлевич Валиуллин Ренат Накифович Терентьева Ирина Васильевна Миронченко Валерий Николаевич Надршина Алсу Наилевна Власов Олег Геннадьевич Султанов Евгений Батырович Камалетдинов Тимур Ренатович Галеев Марат Гадыевич Хамаев Азат Киямович Чубаров Александр Анатольевич Бариев Марат Мансурович Зарипов Данис Зиннурович Шигабуддинов Руслан Айдарович Шакиров Данис Фанисович Губайдуллин Эмиль Фидаилевич Бикеев Игорь Измаилович Гатин Фоат Фатыхович Шафигуллин Лутфулла Нурисламович Савицких Николай Владимирович Липатов Николай Геннадьевич Рыбакова Людмила Николаевна Гайнутдинов Азат Галимзянович Бариев Динар Раилович Хадеев Тахир Галимзянович Садриев Камиль Гайнетдинович Второв Дмитрий Юрьевич Шувалова Диляра Данияловна.

По итогам голосования все эти кандидатуры были утверждены. Аналогичная ситуация сложилась и по одномандатным округам — все 50 кандидатур также оказались утверждены голосованием.

Список кандидатов по одномандатным округам: