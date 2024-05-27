Итоги праймериз в Татарстане: парламент ждет радикальное обновление и десятки новичков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Игнорировать результаты праймериз «Единая Россия» не будет

Сразу уточним, что на сегодняшний день эта партия остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы путем использования процедуры праймериз (предварительного голосования). И сразу важный момент: по итогам общероссийского праймериз депутатский корпус «Единой России» может быть обновлен наполовину.

Тренд на обновление депутатского корпуса заметен и в Татарстане. В республике осенью пройдут выборы в Госсовет седьмого созыва. Из 50 человек в топе – 28 действующих депутатов, 22 – новички. Татарстан предсказуемо оказался в лидерах среди российских регионов по численности участников предварительного голосования – более 171 тыс. человек проголосовали за 312 кандидатов.

Результаты праймериз – это ориентир для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Госсовета РТ. На 26 июня (предварительно) запланировано проведение конференции татарстанского отделения партии «Единая Россия», на которой будут сформированы окончательные списки кандидатов в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва.

Разумеется, игнорировать результаты праймериз «Единая Россия» не будет. Возможны лишь небольшие косметические коррективы при формировании окончательного списка идущих на выборы. Иначе, зачем тогда праймериз? Так что результаты праймериз дают представление о полном составе кандидатов в депутаты.

Напомним, что в парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Так что нас будет интересовать ситуация именно по 50 верхним в списке победителей праймериз, как по партийному списку, так и среди одномандатников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Результаты «топ-50» по спискам (по отданным голосам)

1 МУХАМЕТШИН Фарид (действующий депутат Госсовета) 2 САБУРСКАЯ Сария 3 БАКСИКОВ Расим 4 АХМЕТОВ Марат (депутат) 5 АМИНОВ Ильшат (депутат) 6 КАМАЛТЫНОВ Юрий (депутат) 7 МАВРИНА Лилия (депутат) 8 ХУСАИНОВ Рягат 9 ГИЛМАНОВ Камиль 10 ВАВИЛОВ Владимир (депутат) 11 ХАЗИПОВ Назип 12 ЕГОРОВ Иван (депутат) 13 ЗАЙДУЛЛИН Ркаил (депутат) 14 ВОСТРИКОВА Светлана (депутат) 15 НУГАЕВ Камиль (депутат) 16 ЛАТЫПОВА Муслима (депутат) 17 ВОРОНОВА Ольга (депутат) 18 БАГАУТДИНОВ Фаниль (депутат) 19 АБДУЛЛАЗЯНОВ Эдвард (депутат) 20 НАБИЕВА Алсу (депутат) 21 ЯКУНИН Леонид (депутат) 22 КУЗЬМИЧЕВА Елена (депутат) 23 КУДЕРМЕТОВА Ляля (депутат) 24 ЗАЙНИЕВ Ильгиз 25 ЗИАТДИНОВ Айрат (депутат) 26 ЗАХАРОВА Светлана (депутат) 27 ГЛУШКОВ Геннадий (депутат) 28 САЛАХОВ Мякзюм (депутат) 29 ЗАРИПОВ Айрат (депутат) 30 ФАЗЫЛОВ Ринат 31 ВАЛИУЛЛИН Ренат 32 ТЕРЕНТЬЕВА Ирина 33 МИРОНЧЕНКО Валерий 34 НАДРШИНА Алсу 35 ВЛАСОВ Олег 36 СУЛТАНОВ Евгений 37 КАМАЛЕТДИНОВ Тимур 38 ГАЛЕЕВ Марат Гадыевич (депутат) 39 ХАМАЕВ Азат Киямович (депутат) 40 ЧУБАРОВ Александр (депутат) 41 ГАЛИЕВ Марат 42 БАРИЕВ Марат 43 САМИГУЛЛИН Марат 44 ЗАРИПОВ Данис 45 ШАКИРОВ Данис 46 ГУБАЙДУЛЛИН Эмиль 47 БИКЕЕВ Игорь (депутат) 48 ПАВЛОВА Ольга 49 ГАТИН Фоат 50 ШАФИГУЛЛИН Лутфулла (депутат)

Несколько предварительных выводов

«Единая Россия» в Татарстане присутствует в тренде на радикальное обновление депутатского корпуса. Ожидаемое обновление Госсовета РТ по партийному списку составит около 40%, так как в топе-50 явно проходные – первые 44 места. Можно смело предположить, что депутатский корпус по спискам «Единой России» обновится почти наполовину.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин набрал больше всего голосов в ходе прошедшего праймериз «Единой России» в Татарстане – 87,9 тыс. голосов.

В первую пятерку вошли также уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская (72,1 тыс. голосов), Герой России Расим Баксиков (62,7 тыс. голосов), заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов (60,1 тыс. голосов) и гендиректор тедерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов (58,5 тыс. голосов).

Неожиданно высокое место Аминова подчеркивает тот факт, что медиа – это большая политическая сила. Хоккей тоже в почете – у прославленного хоккеиста Даниса Зарипова 44 место.

В топ-10 списка попали все действующие руководители Госсовета РТ: помимо Мухаметшина, это оба заместителя председателя ГС РТ Марат Ахметов (4 место) и Юрий Камалтынов (6 место), а также секретарь ГС РТ Лилия Маврина (7 место).

В топ-10 также попали три районных главы: Рягат Хусаинов – Лениногорский район (8 место), Камиль Гилманов – Аксубаевский район (9 место), Назим Хазипов – Тюлячинский район (11 место). Это означает скорое обновление руководства этих районов.

Загадочным выглядит высокое 24 место в списке Ильгиза Ганиева, главного режиссера, художественного руководителя Татарского государственного театра кукол «Экият».

Места с 45 по 50 в праймериз по партсписку выглядят непроходными, потому что в Госсовет по спискам пойдут и другие партии (в прошлый раз по спискам прошли: 44 – от «Единой России», 6 – от КПРФ).

Интересно, что имеется ряд действующих депутатов-единороссов, которые претендовали на партийный список, но, очевидно, не попадут в новый состав Госсовета Татарстана.

47 БИКЕЕВ Игорь 50 ШАФИГУЛЛИН Лутфулла 51 САВИЦКИХ Николай 55 БАРИЕВ Динар 56 ХАДЕЕВ Тахир 57 САДРИЕВ Камиль 64 ШИМИНА Нина 111 ТУХВАТУЛЛИН Рамиль 112 РАТНИКОВА Римма 115 ШАМСУТДИНОВ Раиль 126 СЛАВУТСКИЙ Александр 152 МУХАМЕТЗЯНОВ Рауфаль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фактор СВО

В топ-50 попало только два участника СВО из 9, заявившихся на праймериз (Баксиков Расим – 3 место, Галиев Марат – 41 место). Остальные вне топа (Халилов Ленар – 93 место, Гарифуллин Асхат – 101 место, Денисюк Олег – 102 место, Галеев Эльс – 105 место, Дегтярев Максим – 120 место, Марданов Линар – 121 место, Столбов Александр – 168 место). Будут ли непопавшие в топ все-таки включены в окончательные партийные списки за счет других – вопрос интересный.

Что с кандидатами по одномандатным округам?

Здесь, среди 50 победителей ситуация следующая: 22 действующих депутата, 28 – новички. Ожидаемое обновление Госсовета РТ среди депутатов по одномандатным округам составит около 56%. Опять-таки, ожидаемое, ведь за место в Госсовете будут бороться и другие партии. Кроме того, на выборы по одномандатным округам могут выйти самовыдвиженцами и другие представители «Единой России».

И еще, как правило, победитель праймериз по одномандатному округу – это действующий депутат Госсовета РТ или генеральный директор крупного предприятия или партийный функционер.

Список победителей праймериз по одномандатным округам.

(Айдаровский одномандатный избирательный округ № 1) НАЙМУШИН Кирилл (Копыловский одномандатный избирательный округ № 2) АХМЕТОВ Рамиль (действующий депутат Госсовета) (Кремлевский одномандатный избирательный округ № 3) СОЗИНОВ Алексей (депутат) (Прибрежный одномандатный избирательный округ № 4) ЛИВШИЦ Александр – генеральный директор Казанского порохового завода Зареченский одномандатный избирательный округ № 5) САФИН Айрат – генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» (Декабристский одномандатный избирательный округ № 6) АБДУЛЬЗЯНОВ Артур (депутат) (Ибрагимовский одномандатный избирательный округ № 7) МУХАМЕДШИНА Рима (депутат) (Чуйковский одномандатный избирательный округ № 8) НУРМУХАМЕТОВ Фанис – генеральный директор АО «Казэнерго» (Ямашевский одномандатный избирательный округ № 9) СОЛУЯНОВ Дмитрий (депутат) (Шаляпинский одномандатный избирательный округ № 10) АБДУЛХАКОВ Рустам (депутат) (Горкинский одномандатный избирательный округ № 11) ГАФИЯТУЛЛИН Нияз (депутат) (Габишевский одномандатный избирательный округ № 12) ЕГОРОВ Андрей (депутат) (Дербышкинский одномандатный избирательный округ № 13) ХУСНУТДИНОВ Эмиль – генеральный директор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» (Пионерский одномандатный избирательный округ № 14) АНИСИМОВ Дмитрий (депутат) (Азинский одномандатный избирательный округ № 15) САЛЯХОВ Айнур – директор ООО «ТехМаш» (Гвардейский одномандатный избирательный округ № 16) ЧЕКАШОВ Евгений – директор ООО «УК «ПЖКХ» (Комсомольский одномандатный избирательный округ № 17) МИНГАЛИМОВ Марсель – (депутат) (Мелекесский одномандатный избирательный округ № 18) ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий – Сенатор Российской Федерации (Центральный одномандатный избирательный округ № 19) НИКОЛАЕВ Олег – директор ООО «ВолгоПромСтрой» (Электротехнический одномандатный избирательный округ № 20) ФАСХУТДИНОВА Римма (Вахитовский одномандатный избирательный округ № 21) ШАМИЛОВ Ильдар (депутат) (Боровецкий одномандатный избирательный округ № 22) ЛЯПУНОВ Андрей – генеральный директор ООО «Группа компаний «Союз – Регион» (Автозаводский одномандатный избирательный округ № 23) ЧАГИН Владимир (депутат) (Студенческий одномандатный избирательный округ № 24) САЛАХОВ Илшат – генеральный директор аппарата управления Акционерного общества «ТАНЕКО» (Бызовский одномандатный избирательный округ № 25) ФАЛЯХОВ Марат – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Ахтубинский одномандатный избирательный округ № 26) ГАЛЕЕВ Эдуард – генеральный директор ОА «ТГК-16» (Девонский одномандатный избирательный округ № 27) ГИЛЯЗОВ Вадим – начальник Нефтегазодобывающего управлении «Елховнефть» (Бигашевский одномандатный избирательный округ № 28) НУРСАЕТОВ Ильфат – начальник управления в Нефтегазодобывающем управлении «Альметьевнефть» (Альметьевский одномандатный избирательный округ № 29) АФЛЯТУНОВА Роза (Сайдашевский одномандатный избирательный округ № 30) ТИМЕРГАЛЕЕВА Рузиля (депутат) (Волжский одномандатный избирательный округ № 31) МИСТАХОВ Ренат (депутат) (Бугульминский одномандатный избирательный округ № 32) СУЛЕЙМАНОВ Рифнур (депутат) (Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 33) ГАРИПОВ Равил (Чистопольский одномандатный избирательный округ № 34) ХУСНУЛЛИН Альберт – председатель совета директоров холдинговой компании «Чистополье» (Камско-Вятский одномандатный избирательный округ № 35) УСМАНОВ Рустем – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» (Лениногорский одномандатный избирательный округ № 36) ХАНИПОВ Ирек (Елабужский одномандатный избирательный округ № 37) ШАГИВАЛЕЕВ Тимур – генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (Заинский одномандатный избирательный округ № 38) КОМАРОВ Рияз – генеральынй директор АО «СМП» (Азнакаевский одномандатный избирательный округ № 39) ФАРИТОВ Алмаз – начальник управления Нефтегазодобывающее управление «Азнакаевскнефть» (Нурлатский одномандатный избирательный округ № 40) ЯГУДИН Шамил (депутат) (Буинский одномандатный избирательный округ № 41) ГАЙЗАТУЛЛИН Ринат (депутат) (Менделеевский одномандатный избирательный округ № 42) ГРИНЕНКО Андрей (Приикский одномандатный избирательный округ № 43) ХАБИБУЛЛИН Альберт (депутат) (Алексеевский одномандатный избирательный округ № 44) ВАЛИЕВ Фоат (депутат) (Апастовский одномандатный избирательный округ № 45) ТАГИРОВ Айдар – генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» (Арский одномандатный избирательный округ № 46) ИЛЬИНА Лия (Кукморский одномандатный избирательный округ № 47) АИТОВ Нияз (Лаишевский одномандатный избирательный округ № 48) САМАРЕНКИН Дмитрий (депутат) (Пестречинский одномандатный избирательный округ № 49) СЫРОВАЦКИЙ Михаил (депутат) (Высокогорский одномандатный избирательный округ № 50) ЗИГАНШИН Азат (депутат)

Единая Россия подведет итоги предварительного голосования на Президиуме Генсовета партии 30 мая.