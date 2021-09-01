Фактический ущерб вкладчиков Finiko уже превысил 200 миллионов рублей

Фото: архив/Максим Каримов

На данный момент ущерб от действий финансовой организации Finiko составил более 200 миллионов рублей. При этом это далеко не конечная цифра, поскольку в правоохранительные органы продолжают поступать заявления от вкладчиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в МВД Татарстана поступило уже более 2 тысяч заявлений от вкладчиков Finiko. Те, кто уже обратились с заявлениями, вкладывали в финансовую организацию от 100 тысяч до 81 миллиона рублей. Таким образом, если каждый из вкладчиков внес хотя бы по 100 тысяч рублей, то сумма ущерба уже составляет больше 200 миллионов.

На прошлой неделе Вахитовский суд Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой организации – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Сейчас они объявлены в международный розыск.